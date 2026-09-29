H Lepas ήρθε στην Ελλάδα και παρουσίασε τα ολοκαίνουργια μοντέλα L8 και L6 (photos)

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Η Lepas μόλις έκανε το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά όλα τα μοντέλα της.

Με κεντρική φιλοσοφία το μότο «Drive Your Elegance», η κινέζικη εταιρεία τοποθετεί στο επίκεντρο των χαρακτηριστικών της την υψηλή αισθητική, την κορυφαία ποιότητα και την απολαυστική καθημερινή εμπειρία χρήσης. Η ονομασία «Lepas» προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «Leopard» και «Passion». Η πρώτη εκφράζει τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητα, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει το πάθος για τη δημιουργία, την εξέλιξη και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν κάθε μοντέλο της. H Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες όπου η Lepas ξεκινά πωλήσεις. Η αρχή γίνεται με τα L8 και L6 PHEV, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει το ηλεκτρικό L4.

Τo L8 είναι ένα D-SUV με μήκος 4,68 μ. και τεχνολογία που αποτυπώνει πειστικά τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα της μάρκας. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με εκλεπτυσμένη σχεδίαση, αρμονικές αναλογίες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως οι χωνευτές χειρολαβές των θυρών, στοιχείο που εκτός των άλλων μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 5%. Το μοντέλο αξιοποιεί το πολύ αποδοτικό υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid που δίνει προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1.5 TGDI έχει εξελιχθεί για χρήση σε υβριδικά μοντέλα και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, δίνοντας συνδυαστική απόδοση των 279 ίππων και 365 Nm. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 18,4 kWh και υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία της τάξης των 90 χιλιομέτρων, ενώ σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 60 λίτρων εξασφαλίζει 1.200 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση για ανεφοδιασμό. Η εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού ονομάζεται Essence και διαθέτει στάνταρ σχεδόν τα πάντα, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 42.900 ευρώ.

Από την άλλη το L6 PHEV είναι ένα μοντέλο που ανήκει στην C-SUV κατηγορία με σκληρό ανταγωνισμό και ισχυρό εμπορικό ενδιαφέρον. Με μήκος 4,55 μ. πλάτος 1,85 μ. και ύψος 1,68 μ. αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό εξωτερικών διαστάσεων και ευρυχωρίας στην καμπίνα. Κοινός παράγοντας των δύο μοντέλων (L8 και L6) είναι το plug-in υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid. Και σε αυτήν την περίπτωση η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,4 kWh και η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 279 ίππους με ροπή 365 Nm. Με 0-100 χλμ/ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα είναι ξεκάθαρο ότι η ισχύς είναι άφθονη, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία είναι 92 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO2 49 γρ/χλμ. Η καμπίνα συνδυάζει ποιοτικά υλικά και τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα προηγμένο περιβάλλον. Για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Essence η τιμή είναι 33.900 ευρώ. Όλα τα μοντέλα της μάρκας καλύπτονται από εγγύηση 150.000 χλμ (ή 7 χρόνια) για τα μηχανικά μέρη, ίσης διάρκειας οδική βοήθεια και 8ετή κάλυψη (ή 160.000 χλμ) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Επιπλέον, η συντήρηση για τα τρία πρώτα χρόνια είναι δωρεάν, αφήνοντας στον ιδιοκτήτη μόνο το κόστος του καυσίμου.

Στην Ελλάδα, η Lepas προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, Abarth, FIAT Professional), η οποία που αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα και διανομέα.

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