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29.09.2026 16:39

Σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου- Ελέγχεται για κακουργήματα

29.09.2026 16:39
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Σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου, με απόφαση αυτή που δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης στη «Διαύγεια» κοινοποιήθηκε επισήμως στον προϊστάμενο της Πολεοδομίας από τον δήμαρχο του νησιού. 

Η απομάκρυνση έγινε έπειτα από την ενημέρωση που είχε ο δήμαρχος Μυκόνου από την Εισαγγελία Κυκλάδων ότι ο προϊστάμενος ελέγχεται για κακουργήματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι της απόφασης για απομάκρυνση του προϊσταμένου της πολεοδομίας από τη θέση του είχε προηγηθεί η αποστολή εγγράφου από την εισαγγελία προς τον Δήμο Μυκόνου.

Σε αυτό η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών φέρεται να ενημερώνει τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη ότι εις βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για σειρά από αδικήματα, όπως απιστία κατ’ εξακολούθησιν, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων σε βαθμό κακουργήματος.

Στο σπίτι του προϊσταμένου της Πολεοδομίας, φέρεται να εντοπίστηκαν αρχεία σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας και αμφορέας που πιθανολογείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και λίγους μήνες και ο αρχειοφύλακας της Πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη στο πλαίσιο δικογραφίας για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη (17/09) σφραγίστηκε η Πολεοδομία Μυκόνου μέχρι την περασμένη Δευτέρα (21.09) όπου έφτασε στο νησί Ελεγκτικό κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου.

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