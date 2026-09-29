Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Takeaways by to pontiki AI Ο 40χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ηράκλειο για κατηγορίες όπως πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την παρακολούθηση μίας εκ των τριών γυναικών, αρνούμενος ωστόσο τις υπόλοιπες κατηγορίες που αφορούν τη δράση του σε βάρος άλλων προσώπων.

Σχετικά με το υλικό παιδικής πορνογραφίας, ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι κατέβαζε βίντεο με ενήλικες από το διαδίκτυο και απέδωσε την ύπαρξη ανήλικων θυμάτων σε κακόβουλο λογισμικό.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η παράνομη κατοχή όπλου και η διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς φέρεται να προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης και απειλής σε βάρος τριών γυναικών από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος άνδρας που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή 25-9-2026 , από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, κατηγορούμενος- μεταξύ άλλων- για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο κατηγορούμενος στην απολογία του παραδέχθηκε μόνο τη μία από τις πράξεις που του αποδίδονται.

«Ο κατηγορούμενος έχει αποδεχθεί την παρακολούθηση της μίας μόνο γυναίκας και όχι των λοιπών δύο. Εκεί δηλαδή που συνελήφθη . Ωστόσο ισχυρίστηκε ότι ήταν μόνο παρακολούθηση που δεν συνδυάστηκε από καμία ασελγή πράξη. Σε ό,τι αφορά τις άλλες παθούσες, ο ίδιος ανέφερε, ότι δεν είχε πάει ποτέ στον τόπο κατοικίας τους, ούτε τις έχει δει , ούτε τις γνωρίζει» ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορός του, ο οποίος πρόσθεσε ότι για την περίπτωση της γυναίκας την οποία παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε «ήταν κάτι που όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τον ξεπερνούσε και δεν μπορούσε να τον ελέγξει». Όσον αφορά τα βίντεο με την παιδική πορνογραφία, παραδέχθηκε πως κατέβαζε βίντεο από το «dark web», αλλά πως αυτά που κατέβαζε «πίστευε ότι περιείχαν υλικό μόνο με ενήλικες» και πως το υλικό με τα ανήλικα εξέφρασε την άποψη ότι «του φυτεύτηκαν από κακόβουλο λογισμικό».

Πάντως, σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις μεταξύ των οποίων πορνογραφία ανηλίκων, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, απειλή με τη μορφή παρακολούθησης, παραβίαση του νόμου σχετικά με την επεξεργασία, χρήση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως και παράνομη κατοχή όπλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε, από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Πλάκα: Νομικές κινήσεις ετοιμάζουν συγγενείς των θυμάτων – «Καμία ενημέρωση από την Πολιτεία»

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα έξι κινητά των εμπλεκομένων – Ποιοι θα ελεγχθούν

Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη Κώστα Τζιωρτζιώτη











