Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη Κώστα Τζιωρτζιώτη

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους θα παραμείνει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισής του.

Ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης είχε αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις από οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Σύμφωνα πάντως με τους συνηγόρους των συγγενών, η απόρριψη του αιτήματος βασίστηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα και όχι στην ουσία της υπόθεσης.

Από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες.

Υπενθυμίζει ότι τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας σοβαρές καταγγελίες γύρω από τη διερεύνηση του πολύνεκρου δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα, με τη νομική εκπρόσωπο συγγενών θυμάτων να κάνει λόγο για πιέσεις σε κομβικούς μάρτυρες, απολύσεις εργαζομένων και κλίμα φόβου μετά την αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της πολιτικής αγωγής, εργαζόμενοι που έχουν καταθέσει στις διωκτικές Αρχές για τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τη μοιραία έκρηξη βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει ότι βασικοί μάρτυρες της κατηγορίας δέχονται έντονες πιέσεις, ενώ ορισμένοι έχουν απομακρυνθεί από την εργασία τους με αιτιολογία τη μειωμένη απόδοση.

Από την πλευρά της, η εταιρεία έχει διαψεύσει τις απολύσεις εργαζομένων και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

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