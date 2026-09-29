Θάνατος Μαζωνάκη: «Ναι» από τον εισαγγελέα στην άρση απορρήτου για 6 κινητά – Η Γάκα «έχει πει την αλήθεια» λέει ο νέος συνήγορος υπεράσπισης

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Την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο ο Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός έχει ήδη υποβάλει θετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που θα αποφανθεί επί του αιτήματος που υπέβαλε ο Ανακριτής που χειρίζεται την έρευνα για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ο δικαστικός λειτουργός,σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά άρση για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb και παράλληλα πλήρη έλεγχο του συνόλου των στοιχείων ψηφιακής επικοινωνίας. Ο έλεγχος φαίνεται να αφορά ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Κατασχεθέντα είναι επίσης τα κινητά τηλέφωνα του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο.

Η υπό εξέταση ανακριτική αίτηση άρσης, φέρεται να έχει χρονικό εύρος από 11 Ιουλίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026, επόμενη του θανάτου του καλλιτέχνη, διάστημα που είναι εκ του νόμου το μέγιστο προβλεπόμενο.

Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Ο Νίκος Αλεξανδρής νέος συνήγορος της Γάκα

«Ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχει καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας», ανέφερε ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής, μετά τη συνάντησή του με τον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νίκος Αλεξανδρής τόνισε ότι η παρουσία του στον ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, προκειμένου, όπως είπε, οι δικηγόροι να ενημερώνουν τις δικαστικές Αρχές και να μην πληροφορούνται τις εξελίξεις από τα μέσα ενημέρωσης.

«Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αλλά και η άρση του απορρήτου.

«Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εντολέας του «έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση» και ότι, εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθει ενώπιον των Αρχών.

Η ανάληψη της υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα από τον Νίκο Αλεξανδρή έρχεται μετά την απόφαση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την εκπροσώπησή της και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου.

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