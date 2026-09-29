Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε άδικα την καθαρίστρια για κλοπή ενώ τα «κλεμμένα» ήταν μέσα στο σπίτι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης καθαρίστριας που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 51χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει πως από την οικία της είχαν κάνει «φτερά» 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στη σύλληψη της 28χρονης από τη Γεωργία, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στην οικία. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα ή οι λίρες.

Μετά τη νέα εξέλιξη και την ανάκληση της καταγγελίας από την ιδιοκτήτρια, η υπόθεση αναμένεται να πάρει διαφορετική τροπή.

Διαβάστε επίσης:

Νίσυρος: Προσάραξη ιστιοφόρου με τέσσερις επιβαίνοντες κοντά στο λιμάνι

Θρήνος στην Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα

Άνω Λιόσια: Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου που έβρισε τα παιδάκια έκανε μήνυση σε γονείς – Συνελήφθη μια μητέρα