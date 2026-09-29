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29.09.2026 12:45

Έπεσαν οι υπγραφές για τον νέο πολυχώρο πολιτισμού στον Άλιμο – Στα 2.83 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

29.09.2026 12:45
XARDALIAS_ALIMOS

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Την απόφαση ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2026-2030, της Πράξης για την κατασκευή χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Αλίμου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Δημάρχου της πόλης Ανδρέα Κονδύλη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής αγγίζει τα 2,83 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Στο πλαίσιο των εργασιών, προβλέπεται η κατασκευή διώροφου κτηρίου, το οποίο θα φιλοξενήσει χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων, ενώ θα διαθέτει αμφιθέατρο, τρία υπόγεια πάρκινγκ, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την κατεδάφιση παλαιότερου κτίσματος που βρίσκεται στο οικόπεδο, καθώς και την εγκατάσταση γεωθερμίας.

«Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, μαζί με τον Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη και τα στελέχη μας, βάλαμε κάτω τις πραγματικές ανάγκες του Αλίμου και συμφωνήσαμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι η συνεργασία μας πρέπει να μετριέται στην πράξη, με έργα που έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 2,83 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, προχωρά η δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού χώρου πολιτισμού, με υπερσύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές. Για εμάς ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής και της ταυτότητας κάθε γειτονιάς. Γι’ αυτό και επενδύουμε σε έργα που δεν εξαντλούνται στην κατασκευή ενός κτηρίου, αλλά δημιουργούν νέες δυνατότητες κοινωνικοποίησης, δημιουργικής έκφρασης και συμμετοχικότητας για τους πολίτες σε κάθε μια από τις 66 ξεχωριστές γειτονιές της Αττικής μας.Συνεχίζουμε βάσει σχεδίου, με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας και με μόνο στόχο μας να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα, από τα οποία θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής επιστρέφει δυναμικά στον Δήμο Αλίμου. Έπειτα από τόσα χρόνια – από το 2019 – υπογράφουμε τη σύμβαση για ένα πολύ μεγάλο έργο, με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Ένα καινούριο κτίριο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης μας, θα είναι στη διάθεση των πολιτών σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, χάρη στην οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη. Νίκο Χαρδαλιά και όλους τους συνεργάτες του, που μπόρεσαν να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το όνειρο».

Στην υπογραφή παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλίμου Ευάγγελος Κακκαβής.

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