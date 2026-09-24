Αντίπαρος: Νέος δήμαρχος ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος, μετά τον τραγικό θάνατο του Αναστάσιου Φαρούπου

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Ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος είναι ο νέος Δήμαρχος Αντιπάρου μετά την αιφνίδια απώλεια του Αναστάσιου Φαρούπου, που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το cycladeslive, η επιλογή του νέου Δημάρχου έγινε μέσα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Αρτέμη Τριαντάφυλλο να συγκεντρώνει το σύνολο των ψήφων του σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναστάσιος Φαρούπος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών μετά από τροχαίο, είχε εκλεγεί σε τρεις συνεχόμενες δημοτικές αναμετρήσεις, το 2014, το 2019 και το 2023.

Ποιος είναι ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος

Ο νέος δήμαρχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αντίπαρο και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Είναι απόφοιτος του Tasis Hellenic International και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης, ενώ διαθέτει και εξειδίκευση στο Digital Marketing. Η ενεργή παρουσία του στα κοινά ξεκινά από το 2014. Πριν από την εκλογή του στη θέση του Δημάρχου είχε αναλάβει καθήκοντα Αντιδημάρχου με αρμοδιότητες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, διοικητικά ζητήματα, τον προγραμματισμό και την τοπική ανάπτυξη. Επίσημα έγγραφα του Δήμου Αντιπάρου επιβεβαιώνουν την προηγούμενη θητεία του ως Αντιδημάρχου.

Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο και σε ζητήματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αντιπάρου.

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