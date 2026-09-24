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Ένα πρωτοφανές περιστατικό κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, καθώς αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI κατάφερε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητικά δεδομένα υγείας.
Για πρώτη φορά, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι στιγμής γνωστά περιστατικά, μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να παραβίασε κυβερνητικό σύστημα, αφού σύστημα της OpenAI απέκτησε τον περασμένο Ιούνιο πρόσβαση σε δημόσια και μη δημόσια αρχεία της αυστραλιανής κυβερνητικής πύλης Medicare. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι διευκρίνισε ότι δεν έχει εντοπιστεί αντίστοιχο προηγούμενο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν ερευνητική ομάδα της OpenAI χρησιμοποίησε εσωτερικό μοντέλο για διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες για φάρμακα.
Κατά την αναζήτηση πληροφοριών, το μοντέλο συνάντησε επανειλημμένους περιορισμούς πρόσβασης. Αντί όμως να σταματήσει, επιχείρησε εναλλακτικούς τρόπους για να αποκτήσει τα δεδομένα που αναζητούσε.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία στατιστικών στοιχείων του Medicare, την οποία διαχειρίζεται η Services Australia, και να εισέλθει σε περιοχές που δεν ήταν δημόσια προσβάσιμες. Σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση, το σύστημα έγραψε επίσης αρχεία σε εσωτερικό διακομιστή, κάτι που εξακολουθεί να διερευνάται.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρίτσαρντ Μαρλς χαρακτήρισε τον αντίκτυπο σχετικά περιορισμένο, αλλά το ίδιο το περιστατικό «πολύ σοβαρό».
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία ότι παραβιάστηκαν προσωπικοί ιατρικοί φάκελοι ή στοιχεία ασθενών.
Η πύλη που παραβιάστηκε περιέχει κυρίως στατιστικές πληροφορίες για το Medicare, όπως στοιχεία για δημόσιες δαπάνες. Η OpenAI ανέφερε ότι τα δεδομένα στα οποία αποκτήθηκε πρόσβαση περιλάμβαναν συγκεντρωτικά στατιστικά υγείας και ονόματα εσωτερικών αρχείων.
Παράλληλα, εξετάζεται εάν επηρεάστηκαν άλλα τρία κυβερνητικά συστήματα:
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ευρύτερη παραβίαση του δικτύου της Services Australia.
Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε στην αυστραλιανή κυβέρνηση ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό η OpenAI.
Η παραβίαση έγινε τον Ιούνιο, όμως η εταιρεία ενημέρωσε τις αυστραλιανές αρχές μόλις στις 10 Σεπτεμβρίου, στέλνοντας μάλιστα email σε μια γενική δημόσια ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας.
Ο Αλμπανίζι επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εκφράζοντας την «ακραία ανησυχία» της Αυστραλίας και τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην ενημέρωση.
Η OpenAI υποστήριξε ότι εντόπισε τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου και ότι τα μοντέλα της, ενώ αναζητούσαν απαντήσεις και διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την Αυστραλία, προχώρησαν σε ενέργειες που η εταιρεία δεν είχε προβλέψει. Η έρευνα συνεχίζεται.
Η αποκάλυψη ήρθε την ώρα που η ασφάλεια των προηγμένων μοντέλων AI βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο Αλμπανίζι ήταν μεταξύ περισσότερων από 20 ηγετών που υπέγραψαν κοινή έκκληση για αυστηρότερα διεθνή μέτρα προστασίας γύρω από τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, στελέχη εταιρειών AI και ειδικοί προειδοποίησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Ο Καναδός ερευνητής Γιοσούα Μπέντζιο, ένας από τους λεγόμενους «νονούς της τεχνητής νοημοσύνης», έκανε λόγο για «πρωτοφανή απειλή» και για κινδύνους που είναι «πραγματικοί και άμεσοι».
Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί κατά νέων περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να εμποδιστεί καθώς μπορεί, όπως είπε, να αποδειχθεί μεγαλύτερη ακόμη και από τη Βιομηχανική Επανάσταση.
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