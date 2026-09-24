F-35 στην Τουρκία: Τα… γυρίζει τώρα ο Μπάρακ – Θα χρειαστεί χρόνο το Κογκρέσο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φαίνεται ότι το… τράβηγμα του αυτιού από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, είχε αποτελέσματα, καθώς ο ενθουσιώδης διπλωμάτης φαίνεται ότι έβαλε φρένο στις προβλέψεις του για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35.

Έτσι, από εκεί που ο Μπάρακ δήλωνε δημόσια ότι η επίλυση του ζητήματος – η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα ανάπτυξης και κατασκευής των stealth μαχητικών το 2019 και οι ΗΠΑ της επέβαλαν κυρώσεις στο πλαίσιο του νόμου CAATSA, αφότου η Άγκυρα απέκτησε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 – θα χρειαζόταν μόνο μερικούς μήνες και ότι η Τουρκία θα επέστρεφε στο πρόγραμμα, φαίνεται ότι πλέον… κάνει στροφή.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης σημείωσε ότι το ζήτημα εξακολουθεί να εξετάζεται από το Κογκρέσο και συνδέεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «το θέμα των S-400 και των F-35, που παραμένει στο τραπέζι των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του νόμου CAATSA και του NDAA, απαιτούν χρόνο», υπονοώντας, προφανώς ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση.

Ο Μπάρακ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις έξω από το «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, όπου προσπάθησε να εξηγήσει γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν τίμησε τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ, παρά τα καλά λόγια με τα οποία τον επιδαψίλευσε σε συνάντηση με εκπροσώπους του αραβικού και ισλαμικού κόσμου.

«Εν μέσω της αναταραχής και της ευαίσθητης κατάστασης στην περιοχή, οι δύο ηγέτες ήδη συναντώνται συχνά. Γι’ αυτό και δεν υπήρχαν πολλά νέα θέματα προς συζήτηση» είπε ο Μπάρακ, προσθέτοντας ότι «τρέφουν απίστευτο σεβασμό ο ένας για τον άλλον, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει αρμονία μεταξύ τους. Παρόλο που ο Ερντογάν και ο Τραμπ προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Επομένως, κάνουν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για μένα, επειδή επικοινωνούν πολύ καλά και αποτελεσματικά».

Ακινησία

Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι για το ζήτημα των F-35 μια κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν ίσως να ήταν λιγότερο… παραγωγική απ’ όσο θα ήθελαν Ουάσινγκτον και Άγκυρα, καθώς, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι ΗΠΑ δεν έχουν να δώσουν κάτι νέο – το Κογκρέσο μοιάζει να έχει «παγώσει» την όλη συζήτηση – ενώ και η Τουρκία, μετά από κάποιες αρχικές κινήσεις, δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμη να «βάλει στη ναφθαλίνη» ή ακόμα και να πουλήσει το σύστημα S-400.

Ακόμα χειρότερα, το Κογκρέσο σέρνει τα πόδια του και για τους κινητήρες της General Electric που η Τουρκία θέλει να αγοράσει για το εγχώριο μαχητικό 5ης γενιάς TF-X KAAN, επικαλούμενο τις κυρώσεις που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, με αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα σημαντικό project για τον Ερντογάν να μένει πίσω – με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τόσο οικονομικά όσο και για λόγους κύρους για την Τουρκία.

Αλλά και η Τουρκία μοιάζει να έχει αποδεχθεί ότι το όλο θέμα θα… τραβήξει σε μάκρος, καθώς ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι ναι μεν Ερντογάν και Τραμπ συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί «το συντομότερο δυνατό» και ότι και οι δύο πλευρές εργάζονται από τότε για την άρση του αδιεξόδου που δημιουργεί ο νόμος CAATSA, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η διαδικασία «παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε».

Διαβάστε επίσης

Σοκαριστική ιστορία: Ο σύζυγός της την έβαλε σε site για swingers και αναγκάστηκε να κάνει σεξ με 15 άνδρες – Την πίεζε μέχρι να το δεχθεί

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

Τουρκία: Σεισμός 5,4 βαθμών στη Σανλιούρφα