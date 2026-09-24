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24.09.2026 11:32

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

24.09.2026 11:32
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αν και έχει αποδειχθεί… πολεμοχαρής τον τελευταίο χρόνο, φαίνεται ότι δεν αντέχει και ιδιαίτερα τον ήχο από τα μαχητικά αν πετούν από πάνω του.

Υποδεχόμενος μαζί με την Μελάνια τον Σι Τζινπίνγκ και την σύζυγό του, ο Αμερικανός πρόεδρος έμεινε ακίνητος χαιρετώντας στρατιωτικά κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αλλά μόλις πέταξε από πάνω του ένα μαχητικό, έκανε μία γκριμάτσα… τρόμου και πόνου.

Η αντίδρασή του, την ώρα που ο Σι, η σύζυγός του, αλλά ακόμη και η Μελάνια, ήταν ατάραχοι, δεν πέρασε απαρατήρητο και τρόλαραν αρκετά στο διαδίκτυο τον Αμερικανό πρόεδρο.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 13:44
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