Τρεις σημαντικές διακρίσεις για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό στα Hellenic Responsible Awards

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Με δύο Χρυσά και ένα Χάλκινο βραβείο ξεχώρισαν για άλλη μια χρονιά η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός στα Hellenic Responsible Awards, με όχημα επενδύσεις και έργα στους τομείς της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος, της ταξιδιωτικής εμπειρίας και της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες απέσπασαν:
Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τη διαρκή δέσμευση της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού να επενδύουν σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Από την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της εμπειρίας του ταξιδιώτη, έως την εκπαίδευση της νέας γενιάς και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υπεύθυνη μετακίνηση, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να αναπτύσσουν δράσεις που δημιουργούν αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
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