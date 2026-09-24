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ΘΕΑΤΡΟ

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24.09.2026 13:20

ΝΤΙΡΛΑ – Μία Stand up tragedy του Νικόλα Μίχα

24.09.2026 13:20
DIRLA

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Ό,τι εικόνα έχουμε για τους μεθυσμένους, προέρχεται από νηφάλιους. Αν το αλκοόλ είναι κακό για την υγεία, όταν πίνουμε γιατί λέμε “στην υγεία σου;” Μέσα από εξομολογήσεις Α’ βαθμού για εγκαύματα Γ’, το Ν Τ Ι Ρ Λ Α είναι μια απόπειρα εκεχειρίας με ό,τι θεωρείται “εαυτός”.

Πληροφορίες: Ωδείο Αθηνών, Black Box. Βασιλέως Γεωργίου και Ρηγίλλης 17-19.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Σεπτέμβρη στις 21:00 Διάρκεια παράστασης 90′

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Νικόλας Μίχας

Πρωτότυπη Μουσική : Μανώλης Κασιμάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Η ομάδα

Επιμέλεια κίνησης: Κωνσταντίνα Βέρρου

Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσωνας Στασινός

Trailer, Visuals : omio2omio Παίζουν: Πάνος Αργυρόπουλος, Αντώνης Καρναβάς, Νικόλας Μίχας, Βικτωρία – Ελισσάβετ Μπιτούνη. Ακούγεται η Τζωρτζίνα Κακουδάκη.

Πολύτιμη βοήθεια : Φελίσια Ταστάνη, Μάκης Γαλάνης, Τάκις Ζαχαριάδης, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Τζένη Φέζο, Έκτωρ Γασπαράτος, Σοφία Πατσινακίδου, Αντρέας Παπανικόλας.

Η παράσταση τελείται υπό την αιγίδα του Ωδείου Αθηνών

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 13:39

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