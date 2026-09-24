Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Xωρίς καμία ανακοίνωση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) πραγματοποίησε μία μίνι, δωρεάν συναυλία σε ένα πάρκο του Λος Άντζελες, το οποίο συχνά απασχολεί την επικαιρότητα για πολύ λιγότερο ευχάριστους λόγους.
Η πρωτοβουλία του τραγουδιστή έγινε μπροστά σε ένα έκπληκτο και ενθουσιασμένο κοινό, που έσπευσε να καταγράψει τις στιγμές με τα κινητά του τηλέφωνα. Τα σχετικά στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Justin Bieber took his talents to a famous park in Los Angeles on Tuesday! 🎶🤩— TMZ (@TMZ) September 23, 2026
🎥: TikTok/Dezvii pic.twitter.com/MVWycc8dXS
Ο παγκόσμιος σταρ εμφανίστηκε πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς, ντυμένος με ένα λευκό T-shirt και βερμούδα και ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα «Speed Demon», «All I Can Take», «Daisies» και «Yukon». Αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές του και συνομίλησε μαζί τους.
Σύμφωνα με τον Guardian, η εμφάνιση-έκπληξη του Μπίμπερ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες υπερπαραγωγές που παρουσίασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Coachella, προκαλώντας την έκπληξη πολλών χρηστών του διαδικτύου για την επιλογή της τοποθεσίας.
Το MacArthur Park, δυτικά του κέντρου του Λος ‘Αντζελες, περιγράφεται συχνά με μελανά χρώματα. Πρόκειται για μια περιοχή που επιβαρύνεται διαχρονικά από τη δράση συμμοριών και την εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό καταυλισμοί αστέγων.
Η εμφάνιση του Μπίμπερ ήρθε σε συνέχεια της υπαίθριας εκδήλωσης που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο στο πάρκο ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λος ‘Αντζελες, Νέιθαν Χόχμαν (Nathan Hochman), κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του να μετατρέψει τον χώρο σε ένα περιβάλλον φιλικό για τις οικογένειες.
Διαβάστε επίσης:
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και Μπραντ Πιτ «Στην καρδιά του Κτήνους» (Videos)
Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα στο Μιλάνο (Video)
Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι (Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.