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23.09.2026 18:56

Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα στο Μιλάνο (Video)

23.09.2026 18:56
mcconaughey

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Την πρώτη του εμφάνιση ως μοντέλο σε μεγάλη διοργάνωση μόδας έκανε ο Λιβάι ΜακΚόναχι, γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι και της Καμίλα Άλβες, συμμετέχοντας στο «Vogue World» στο Μιλάνο.

Ο 18χρονος περπάτησε στην πασαρέλα της εκδήλωσης το βράδυ της Τρίτης, 22/9, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην επιβλητική Galleria Vittorio Emanuele II, με τον νεαρό να εμφανίζεται με άνεση μπροστά στο κοινό.

Ο Λιβάι φορούσε στην πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα ένα γκρι κοστούμι του οίκου Prada, με το σακάκι να διαθέτει διπλή σειρά κουμπιών. Το look συμπλήρωσε με ένα λιτό, μπεζ μακρυμάνικο μπλουζάκι και μαύρα loafers.

Τα σγουρά καστανά μαλλιά του και η άνεση με την οποία κινήθηκε μπροστά στους θεατές δεν πέρασαν απαρατήρητα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πασαρέλα, ο 18χρονος παρότρυνε το κοινό να τον χειροκροτήσει.

Σημειώνεται ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Καμίλα Άλβες, Βραζιλιάνα σχεδιάστρια και μοντέλο, παντρεύτηκαν το 2012. Μαζί έχουν τρία παιδιά: Τον 18χρονο Λιβάι, τη 16χρονη Βίντα και τον 13χρονο Λίβινγκστον.

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