Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα στο Μιλάνο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη του εμφάνιση ως μοντέλο σε μεγάλη διοργάνωση μόδας έκανε ο Λιβάι ΜακΚόναχι, γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι και της Καμίλα Άλβες, συμμετέχοντας στο «Vogue World» στο Μιλάνο.

Ο 18χρονος περπάτησε στην πασαρέλα της εκδήλωσης το βράδυ της Τρίτης, 22/9, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην επιβλητική Galleria Vittorio Emanuele II, με τον νεαρό να εμφανίζεται με άνεση μπροστά στο κοινό.

Ο Λιβάι φορούσε στην πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα ένα γκρι κοστούμι του οίκου Prada, με το σακάκι να διαθέτει διπλή σειρά κουμπιών. Το look συμπλήρωσε με ένα λιτό, μπεζ μακρυμάνικο μπλουζάκι και μαύρα loafers.

Τα σγουρά καστανά μαλλιά του και η άνεση με την οποία κινήθηκε μπροστά στους θεατές δεν πέρασαν απαρατήρητα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πασαρέλα, ο 18χρονος παρότρυνε το κοινό να τον χειροκροτήσει.

Σημειώνεται ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Καμίλα Άλβες, Βραζιλιάνα σχεδιάστρια και μοντέλο, παντρεύτηκαν το 2012. Μαζί έχουν τρία παιδιά: Τον 18χρονο Λιβάι, τη 16χρονη Βίντα και τον 13χρονο Λίβινγκστον.

Διαβάστε επίσης:

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι (Videos)

«Ραγίζει» καρδιές ο 14χρονος ανιψιός του Μαζωνάκη: Ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» και καθηλώνει το διαδίκτυο – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω» (Video)

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)











