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24.09.2026 09:02

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Ανεξήγητες οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

24.09.2026 09:02
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  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ανεξήγητες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
  • Η τουρκική πλευρά εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου και στην αναβίωση των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτιλιακή εκεχειρία βασισμένη σε προτάσεις που διατύπωσαν η Τουρκία και άλλα κράτη.

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Οι επιθέσεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι «ανεξήγητες» και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσουν, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του την Πέμπτη..

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει καλέσει επανειλημμένα τις εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματισθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας με μια διαρκή ειρήνη, πως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αναβιώσουμε τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις», αναφέρει η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι πρέπει γίνει ένα βήμα αναφορικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία είναι ανεξήγητες και ότι αναμένουμε από τις δύο πλευρές να δράσουν υπεύθυνα», προσθέτει.

Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι έχει ζητήσει από Ουκρανία και Ρωσία για να σταματήσουν τις επιθέσεις, μερικές από τις οποίες είχαν στόχο πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας και στοίχισαν τη ζωή σε πολίτες της, και ότι αναμένει την απάντησή τους. Έχει δηλώσει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε τα φορτία δημητριακών να εξέρχονται με ασφάλεια από την περιοχή.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε αναφέρει στους ηγέτες της συνόδου δορυφής της πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα της Κριμαίας» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια ναυτιλιακή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα βασισμένη σε προτάσεις όπως αυτές που διατυπώθηκαν από την Αίγυπτο, την Ινδία και την Τουρκία.

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