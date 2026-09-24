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24.09.2026 07:22

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο στο Κίεβο (video)

24.09.2026 07:22
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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου είκοσι εκρήξεις ακούστηκαν, προτού καν ηχήσει συναγερμός, με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας να προειδοποιεί εναντίον της εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ (βόρεια).

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε λίγο μετά τις 03:00, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά.

Στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, τόνιζε περίπου μια ώρα νωρίτερα, μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια.

Οι αρχές της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έκαναν επίσης λόγο για ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Χθες, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ανάμεσά τους δύο στο Κίεβο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, που έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, συνεχίζει να υφίσταται ρωσικές επιδρομές, ειδικά με drones, ιδιαίτερα σφοδρές τα τελευταία 24ωρα, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων που ανταλλάσσουν τα δυο εμπόλεμα κράτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε χθες Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

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