Σάντσεθ: Γυναίκα από τη Λατινική Αμερική πρέπει να ηγηθεί του ΟΗΕ

Takeaways by to pontiki AI Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε την εκλογή γυναίκας από τη Λατινική Αμερική στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η ανάδειξη γυναίκας στην ηγεσία του οργανισμού αποτελεί ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας και ιστορικής δικαιοσύνης για την ανθρωπότητα.

Ο σημερινός γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη Δεκεμβρίου, με επτά υποψηφίους να διεκδικούν τη θέση.

Παράλληλα, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πολυμερή συνεργασία και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την τήρηση του δικαίου.

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Την εκλογή γυναίκας από τη Λατινική Αμερική στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ζήτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας ότι ο διεθνής οργανισμός δεν έχει ποτέ μέχρι σήμερα γυναίκα επικεφαλής.

Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σάντσεθ τόνισε ότι αποτελεί ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας και ιστορικής δικαιοσύνης η ανάδειξη μιας γυναίκας, προερχόμενης μάλιστα από τη Λατινική Αμερική, στην κορυφή του οργανισμού.

«Πώς μπορεί ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι μιλά εξ ονόματος ολόκληρης της ανθρωπότητας να μην είχε ποτέ γυναίκα επικεφαλής; Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αντιπροσωπεύουμε όλες τις ηπείρους, αν έπειτα από τρεις δεκαετίες δεν έχουμε επιτρέψει στην τρίτη πολυπληθέστερη ήπειρο να καταλάβει το αξίωμα;», διερωτήθηκε.

Η διαδοχή του Γκουτέρες

Ο σημερινός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνει στα τέλη Δεκεμβρίου τη δεύτερη πενταετή θητεία του και δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη.

Στην κούρσα για τη διαδοχή του συμμετέχουν μέχρι στιγμής τέσσερις γυναίκες και τρεις άνδρες, με αρκετές υποψηφιότητες να προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.

Με βάση την άτυπη παράδοση της γεωγραφικής εναλλαγής στην ηγεσία του ΟΗΕ, η οποία ωστόσο δεν εφαρμόζεται πάντα, αυτή τη φορά η περιοχή που θεωρείται ότι έχει προτεραιότητα είναι η Νότια Αμερική.

Ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την εκλογή γυναίκας από τη Λατινική Αμερική «ιστορικό χρέος», υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, ο φεμινισμός δέχεται επιθέσεις.

«Χιλιάδες γυναίκες γίνονται θύματα του ματσίσμο, της βίας και της ξενοφοβίας. Πρέπει να επαναβεβαιώσουμε αυτή τη δέσμευση», ανέφερε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στην υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας και των αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται ο ΟΗΕ.

Χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε κριτική σε ηγέτες που, όπως είπε, αμφισβητούν τους διεθνείς κανόνες και στη συνέχεια τους παραβιάζουν, θεωρώντας ότι δεν θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

«Αμφισβητούν τους κανόνες, κατόπιν τους παραβιάζουν, γνωρίζοντας ότι κανένας δεν θα τολμούσε να απαιτήσει να λογοδοτήσουν», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε ορισμένες κυβερνήσεις ότι μειώνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς, επιτίθενται στις ηγεσίες τους και στη συνέχεια χαρακτηρίζουν τους θεσμούς αυτούς «άχρηστους».

Έκκληση για ενίσχυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο Σάντσεθ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης θεσμών όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), ώστε να μπορούν να διεξάγουν έρευνες, να ασκούν διώξεις και να επιβάλλουν ποινές σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

«Χρειάστηκαν αιώνες στην ανθρωπότητα για να αντικαταστήσει τον νόμο του ισχυρότερου με το κράτος δικαίου και δεν πρέπει να γίνουμε η γενιά που θα επιτρέψει την υποχώρηση», σημείωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

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