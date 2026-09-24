search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 09:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 07:32

Ηγουμενίτσα: Στον ανακριτή σήμερα ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης – Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

24.09.2026 07:32
gyniakoktonia-igoumenitsa-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, στην Ηγουμενίτσα, αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Ο 27χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί προφορικά στους αστυνομικούς ότι διέπραξε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του με τις αστυνομικές αρχές φέρεται να ανέφερε ως αιτία οικονομικές διαφορές που είχε με την 25χρονη Πηνελόπη.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία της 25χρονης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε την Τετάρτη, στη Μεταμόρφωση η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον, προκειμένου να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η οικογένειά της είχε ζητήσει να σεβαστούν όλοι την ιδιωτικότητα της στιγμής. Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο επικήδειος λόγος του αδελφού της.

«Από εδώ και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του, αποτυπώνοντας τον βαθύ πόνο της οικογένειας για την απώλειά της.

Η οικογένεια της 25χρονης ζήτησε, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Διοτίμα, το οποίο παρέχει στήριξη σε γυναίκες και οικογένειες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, στο σώμα της εντοπίστηκαν συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι. Στα χέρια της διαπιστώθηκαν επίσης αμυντικά τραύματα, ευρήματα που συνδέονται με προσπάθεια προστασίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Επιπλέον, καταγράφηκαν πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη της.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Πιστό στο ραντεβού του το φθινόπωρο – Αίθριος καιρός, αισθητή ψύχρα και η ζακέτα πλέον απαραίτητη

Υπόθεση Μαζωνάκη: Κατάθεση από τη νοσηλεύτρια που προειδοποίησε τη Γάκα για την κατάσταση του τραγουδιστή ζητά η οικογένεια (Video)

Ομηρία στη Νίκαια: «Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα, νομίζω ότι ο άνδρας είχε μαχαίρι», λέει γείτονας του ζευγαριού (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο τηλεφωνήματα που «καίνε» τη Γάκα, η μέθη, το τρίτο πρόσωπο και ο διάλογος με τη νοσηλεύτρια – Επίσπευση των τοξικολογικών ζητά η οικογένεια

makis-voridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Ανεξήγητες οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025 (video)

enoikia-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δύο πληρωμές και έως τέσσερα ενοίκια – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο ταμείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

petretzikis-new
BUSINESS

Άκης Πετρετζίκης: Στήνει νέο επιχειρηματικό hub στα Σπάτα με studios, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 09:15
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο τηλεφωνήματα που «καίνε» τη Γάκα, η μέθη, το τρίτο πρόσωπο και ο διάλογος με τη νοσηλεύτρια – Επίσπευση των τοξικολογικών ζητά η οικογένεια

makis-voridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Ανεξήγητες οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

1 / 3