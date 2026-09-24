Καιρός: Πιστό στο ραντεβού του το φθινόπωρο – Αίθριος καιρός, αισθητή ψύχρα και η ζακέτα πλέον απαραίτητη

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Μαζί με τη φθινοπωρινή ισημερία ενεργοποιήθηκε για τα καλά και το φθινόπωρο, το οποίο φέτος εμφανίστηκε απόλυτα πιστό στο ραντεβού του. Το ψυχρό μέτωπο σάρωσε τη χώρα μας φέρνοντας αισθητή μεταβολή που μας θύμισε προχωρημένη εποχή, καθώς τα πρώτα χιόνια δεν δίστασαν να κάνουν την εμφάνισή τους στις βόρειες βουνοκορφές μας. Πλέον η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, όμως η ψύχρα φαίνεται πως ήρθε… για να μείνει.

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, τοπικές βροχές στην Κρήτη

Για σήμερα Πέμπτη (24/9), ο καιρός θα παρουσιάσει γενικευμένη βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο ο καιρός θα είναι αίθριος, καθώς οι βροχές και οι νεφώσεις δίνουν τη θέση τους στον ήλιο με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, καθώς και στη Μυτιλήνη, τη Χίο και την Κέρκυρα, ο ήλιος θα έχει επίσης τον πρώτο λόγο.

Στη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Σαρωνικού, τα Επτάνησα και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες η μέρα θα κυλήσει με καθαρό ουρανό. Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι άστατος από το πρωί με συννεφιά και λίγες βροχές, οι οποίες θα είναι πιο έντονες στα Χανιά, ενώ στα ορεινά του νησιού ενδέχεται να εκδηλωθούν μπόρες. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο ο καιρός διατηρείται αίθριος.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματα, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αργότερα μέτριας έντασης.

Η ψύχρα είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητή, με τον υδράργυρο να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Αρκετό κρύο θα επικρατήσει τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά, με μονοψήφιες θερμοκρασίες στα πιο ορεινά, ενώ το μεσημέρι το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26°C στο σύνολο της χώρας.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριας έντασης στα ανατολικά του νομού και μεταβλητοί ασθενέστεροι στον Σαρωνικό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 με 24°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο ουρανός θα διατηρηθεί αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέει αρχικά Βαρδάρης έως 5 μποφόρ και αργότερα μέτριοι νοτιάδες, με το θερμόμετρο να δείχνει από 12 έως 24°C.

Παρασκευή: Διατήρηση της ψύχρας και νέα διαταραχή από το βράδυ

Την Παρασκευή η εικόνα του καιρού παραμένει αρχικά βελτιωμένη. Ωστόσο, προς το βράδυ μια νέα διαταραχή θα φέρει βροχές στη βόρεια και δυτική ηπειρωτική χώρα καθώς και στο Ιόνιο. Η ψύχρα θα διατηρηθεί αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την επίσημη αλλαγή της εποχής. Με απλά λόγια… η ζακέτα είναι πλέον απαραίτητη!

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