Διαστημική «ασπίδα» για την Ευρώπη: Οι δορυφόροι Sentinel-3C και FLEX στέλνουν τα πρώτα τους σήματα

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τον στόλο της στο διάστημα με μια διπλή εκτόξευση ιστορικής σημασίας. Πώς η τεχνολογία τηλεπισκόπησης αιχμής μεταφράζεται σε κρίσιμα δεδομένα για την Πολιτική Προστασία, την Αγροτική Οικονομία και τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας.

Η θωράκιση της Μεσογείου απέναντι στις βίαιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περνά πλέον μέσα από την τροχιά της Γης. Με την επιτυχή εκτόξευση του ευρωπαϊκού πυραύλου Vega-C από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, η Ευρώπη έθεσε ταυτόχρονα σε τροχιά δύο υπερσύγχρονες διαστημικές πλατφόρμες: τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-3C και τον επιστημονικό δορυφόρο FLEX (Fluorescence Explorer).

Τα πρώτα σήματα που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών Επιχειρήσεων (ESOC) της ESA και στα κεντρικά γραφεία της EUMETSAT στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας επιβεβαίωσαν ότι οι ηλιακοί συλλέκτες αναπτύχθηκαν και τα συστήματα λειτουργούν στην εντέλεια. Πρόκειται για μια γιγαντιαία συνέργεια όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί και διευθύνει το πρόγραμμα Copernicus, η ESA σχεδιάζει και κατασκευάζει την τεχνολογία, ενώ η EUMETSAT αναλαμβάνει τη διαχείριση της ροής των δεδομένων προς τους κρατικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα.

Αναλυτική Ακτινογραφία των Δύο Δορυφόρων

1. Copernicus Sentinel-3C: Ο Πολυδιάστατος “Αγγελιοφόρος” μας.

Ο Sentinel-3C αποτελεί τη συνέχειες των δορυφόρων Sentinel-3A και 3B (σε τροχιά από το 2016 και 2018 αντίστοιχα), εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή δεδομένων για τις επόμενες δεκαετίες. Λειτουργεί ως ένας πολυ-σταθμός μέτρησης σε υψόμετρο άνω των 800 χιλιομέτρων, φέροντας εξειδικευμένα όργανα υψηλής διακριτικής ικανότητας. Τα οπτικά όργανα ευρέος πεδίου (OLCI) καταγράφουν το χρώμα της θάλασσας και της ξηράς σε 21 διαφορετικά φασματικά κανάλια. Παράλληλα, τα ραδιόμετρα επιφανειακής θερμοκρασίας (SLSTR) μετρούν τη θερμική ακτινοβολία από την επιφάνεια του νερού και του εδάφους με ακρίβεια δεκάτων του βαθμού Κελσίου, ενώ τα υψόμετρα ράνταρ (SRAL) παρακολουθούν συνεχώς τη στάθμη των ωκεανών, των λιμνών και το πάχος των πάγων στους πόλους.

2. FLEX (Fluorescence Explorer): Η Διαστημική «Ακτινογραφία» της Φυτικής Ζωής

Ο FLEX είναι ένας αμιγώς επιστημονικός δορυφόρος της ESA που εισάγει μια πρωτοφανή τεχνολογία στον τομέα της τηλεπισκόπησης. Φέρει το καινοτόμο όργανο FLORIS (Fluorescence Imaging Spectrometer), ένα φασματόμετρο υψηλής ανάλυσης που σχεδιάστηκε για να καταγράφει ένα σχεδόν αόρατο φυσικό φαινόμενο: τον φθορισμό της χλωροφύλλης.

Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, τα φυτά απορροφούν το ηλιακό φως και ένα μικρό ποσοστό αυτής της ενέργειας επανεκπέμπεται υπό μορφή αχνού ερυθρού φωτός. Όταν ένα φυτό είναι υγιές, η φωτοσύνθεση λειτουργεί στο μέγιστο και ο φθορισμός διατηρεί συγκεκριμένα επίπεδα. Όταν όμως το φυτό υφίσταται καταπόνηση από έλλειψη νερού, ασθένειες ή ακραίες θερμοκρασίες, η φωτοσυνθετική αλυσίδα διαταράσσεται πολύ πριν εμφανιστούν εξωτερικά σημάδια, όπως το κιτρίνισμα ή η ξήρανση των φύλλων. Ο FLEX διαβάζει αυτή τη μεταβολή στον φθορισμό, παρέχοντας μια πραγματική βιομετρική εικόνα της υγείας των οικοσυστημάτων.

Τι σημαίνουν τα δεδομένα αυτά για την Ελλάδα;

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο την καθιστά κομβικό σημείο της κλιματικής αλλαγής. Τα εξειδικευμένα δεδομένα των Sentinel-3C και FLEX μεταφράζονται σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά εργαλεία για τη χώρα μας.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ο Sentinel-3C εντοπίζει θερμικές εστίες σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Πολιτική Προστασία να παρακολουθεί την εξέλιξη των μετώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας και να εκτιμά την πυκνότητα της κάψιμης ύλης. Την ίδια στιγμή, ο FLEX συμπληρώνει αυτή την προσπάθεια χαρτογραφώντας τα επίπεδα ενυδάτωσης των δασικών εκτάσεων εβδομάδες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, εντοπίζοντας ποιες περιοχές έχουν στεγνώσει εσωτερικά και έχουν μετατραπεί σε μπαρούτι, γεγονός που επιτρέπει την προληπτική μεταστάθμευση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στον τομέα των ακραίων καιρικών φαινομένων, η υπερθέρμανση του Αιγαίου και του Ιονίου τροφοδοτεί τα χαμηλά βαρομετρικά με τεράστια ποσά ατμοσφαιρικής ενέργειας και συμπυκνωμένων υδρατμών. Η ακριβής μέτρηση των θαλάσσιων θερμοκρασιών από τον Sentinel-3C επιτρέπει στους μετεωρολόγους να προβλέπουν έγκαιρα τη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων και τον κίνδυνο ακαριαίων πλημμυρών τύπου DANIEL. Επιπλέον, με τη μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της ξηράς, ο δορυφόρος καταγράφει την πραγματική θερμοκρασία του εδάφους και των δομημένων επιφανειών, χαρτογραφώντας τις θερμικές νησίδες στις πυκνοδομημένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας και την προστασία του ηλεκτρικού δικτύου.

Στην αγροτική παραγωγή, ο FLEX παρέχει στους Έλληνες παραγωγούς ελιάς, αμπέλου και δυναμικών καλλιεργειών ακριβείς μετρήσεις για τη φυσιολογική καταπόνηση των φυτών. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση του νερού άρδευσης σε περιόδους λειψυδρίας, προστατεύοντας τη σοδειά πριν η ζημιά γίνει μη αναστρέψιμη. Τέλος, ο Sentinel-3C παρακολουθεί την πυκνότητα και τη μεταφορά της Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα ανιχνεύει την άνθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις ελληνικές ακτές, προστατεύοντας την αλιεία και τον τουρισμό.

Η Καθοριστική Σημασία της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

Η επιτυχής τοποθέτηση των Sentinel-3C και FLEX σε τροχιά υπογραμμίζει μια θεμελιώδη αλήθεια της εποχής μας: δεν μπορείς να διαχειριστείς ή να προστατεύσεις αυτό που δεν μπορείς να μετρήσεις. Στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, η δορυφορική τηλεπισκόπηση έχει πάψει να αποτελεί ένα απλό εργαλείο ακαδημαϊκής παρατήρησης και έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Από το αχανές διάστημα, οι δορυφόροι προσφέρουν μια καθολική, αντικειμενική και συνεχή εικόνα της Γης, καταργώντας τα φυσικά και πολιτικά σύνορα. Επιτρέπουν στα κράτη να περάσουν από την παθητική, εκ των υστέρων αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην ενεργητική πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Η επένδυση της Ευρώπης στη διαστημική τεχνολογία – αξιοποιώντας τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων– δεν προσφέρει μόνο επιστημονική πρωτοπορία. Αποτελεί μια ζωτικής σημασίας υποδομή που δίνει στους λήπτες αποφάσεων τα απαραίτητα δεδομένα για να σχεδιάσουν ανθεκτικές πόλεις, να προστατεύσουν τον πρωτογενή τομέα και, πάνω απ’ όλα, να διασφαλίσουν την ανθρώπινη ζωή.

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