Ρόδος: Χειροπέδες σε 43χρονη που κατηγορείται ότι έκλεψε 25.000 ευρώ σε… δόσεις

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Συνελήφθη στη Ρόδο 43χρονη, μετά από καταγγελία εργοδότη της ότι φέρεται να αφαιρούσε χρήματα από τις εισπράξεις της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση της φέρεται να εκτείνεται από τις 15 Μαΐου έως τις 16 Σεπτεμβρίου όπου και συνελήφθη και αφορά τουλάχιστον 16 περιπτώσεις αφαίρεσης χρημάτων, συνολικού ύψους 25.000 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή της βρέθηκαν στην κατοχή της 834 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Την υπόθεση εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ενώ σε βάρος της 43χρονης σχηματίστηκε δικογραφία.

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