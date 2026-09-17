Υπουργείο Οικογένειας: Σε ποια ακριτική περιοχή θα μπορούσε να μετακομίσει κάποιος για τα 10.000 ευρώ της Μιχαηλίδου;

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έβρος, Ιωάννινα, Σούλι, ή Φιλιάτες; Αυτές είναι οι περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα για μετεγκατάσταση με στόχο να αναπτυχθεί δημογραφικά η περιφέρεια της χώρας.

Μάλιστα, η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση οικογενειών σε περιοχές της περιφέρειας, και με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, τόνισε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές.

Η υπουργός ανέφερε ότι στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες, όπως βρεφονηπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες, όπως οι γιατροί.

«Τη Μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Έβρο. Τη δουλέψαμε με τους δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές, χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μία πολιτική. Θέλει κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από εκεί και πέρα, η υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, επισημαίνοντας ότι από το 2019 έχουν γίνει συντονισμένα βήματα για την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη voucher φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ. Παράλληλα, αυξήθηκε η αξία των vouchers και χρηματοδοτούνται νέες θέσεις για βρέφη, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να βρουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό ή, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για βρέφη έως 2,5 ετών, να καλύπτουν το κενό μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρώο έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον νταντάδες. Οι νταντάδες του Μητρώου πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας: διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, πληρούν προϋποθέσεις σωματικής και ψυχικής υγείας, έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του Υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς έχουν περισσότερα εχέγγυα ασφάλειας για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του

Πάτρα: 85 κατηγορούμενοι στο εδώλιο για τεράστιο κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης – Πώς δρούσε

Τροχαίο στη Γλυφάδα: «Γκρέμισε τοίχο και διαλύθηκε το όχημα» – Πώς συνέβη η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς, γιατι η αστυνομία υποψιάζεται το… TikTok (Video)