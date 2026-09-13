Μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα από Καστελόριζο: «Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν»

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Μήνυμα στην Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ξεκαθάρισε.

«Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο. Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό. Το Καστελλόριζο εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης – με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα. Είναι η εθνική γραμμή που ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα που ισχυροποιούν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα και στη διπλωματία, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εικόνα του 2010, όταν το Καστελλόριζο συνδέθηκε με την έναρξη της περιόδου των μνημονίων.

«Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνδεση που, όπως είπε, «δεν άξιζε το νησί».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτή η σύνδεση θα αποτελέσει πλέον μέρος του παρελθόντος, σημειώνοντας πως «θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν».

«Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά», επισήμανε, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφορετική εικόνα της χώρας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων.

Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός:

-Θεσπίζουμε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί – το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

-Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μόνη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.

– Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη εδώ, η ενίσχυση θα δοθεί αρχές του 2027. Και για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

-Ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους, προσθέτουμε ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη Γραμμή Πειραιάς – Ρόδος –Καστελλόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.

-Θα ολοκληρώσουμε δεκάδες μεγάλα έργα. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης. Και από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και την λειτουργία ψηφιακών μέσων στα σχολεία, την τακτική αποστολή κινητών μονάδων για προληπτικές εξετάσεις.

-Η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών για να στεγαστούν δωρεά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί – γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί κλπ

«Όλα αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψή του στα ακριτικά νησιά.

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