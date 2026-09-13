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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.09.2026 12:22

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με δηλώσεις πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Μαδούρο για συνάντηση με τον Τσίπρα

13.09.2026 12:22
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Ανάρτηση σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις σχέσεις του με τον Νικολάς Μαδούρο πραγματοποίησε στο Χ ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλούμενος ρεπορτάζ κυριακάτικης εφημερίδας.

Στο κείμενό του, ο Γεωργιάδης σχολιάζει ειρωνικά ότι το μεσαίο όνομα του Αλέξη Τσίπρα είναι «Εντιμότητα» και επισυνάπτει ένα βίντεο με τη μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του καθεστώτος της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο αξιωματούχος υποστηρίζει στην κάμερα ότι παραμονές των εκλογών του 2012, δύο απεσταλμένοι του Νικολάς Μαδούρο πραγματοποίησαν μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, κατά την οποία του παρέδωσαν μια μαύρη βαλίτσα.

Παράλληλα, ο Υπουργός σημειώνει πως, βάσει του δημοσιεύματος, ο αξιωματούχος Τεμίρ Πόρας επισκέφθηκε την ελληνική πρωτεύουσα συνολικά τρεις φορές, με την τελευταία να καταγράφεται το 2018, όταν ο Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει:

Το μεσαίο όνομα του @atsipras είναι «Εντιμότητα» για να μήν ξεχνιόμαστε….

Βίντεο με μια αποκαλυπτική μαρτυρία στην κάμερα πρώην αξιωματούχου του αυταρχικού καθεστώτος Μαδούρο για την μυστική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, παραμονές των εκλογών του 2012.

Ο αξιωματούχος αναφέρει πως οι δυο “σκληροί” του καθεστώτος παρέδωσαν στον Αλέξη Τσίπρα μια μαύρη βαλίτσα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορταζ που δημοσιεύεται στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο Τεμίρ Πόρας είχε επισκεφθεί την Αθήνα συνολικά 3 φορες. Η τελευταία φορά μαλιστα ηταν το 2018, οταν ηταν πια Πρωθυπουργός. Για αυτή τη μαρτυρία θα πάει ο @pavpol2222 στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας επειγόντως διερεύνηση;… Υποκριτές

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