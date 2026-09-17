Alice Walton: Ποια είναι η πλουσιότερη γυναίκα στις ΗΠΑ με τα 118 δισ. δολάρια – Τα Walmart και τα… 12 δισ. σε έναν χρόνο

Takeaways by to pontiki AI Η Άλις Γουόλτον διατηρεί τον τίτλο της πλουσιότερης γυναίκας στις ΗΠΑ, με την προσωπική της περιουσία να ανέρχεται στα 118 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αύξηση κατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο οφείλεται κυρίως στην άνοδο της μετοχής της εταιρείας Walmart.

Η ίδια κατέχει τη θέση της πλουσιότερης Αμερικανίδας για τέταρτη συνεχή χρονιά και αποτελεί τη μοναδική γυναίκα στη χώρα με περιουσία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πέρα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Γουόλτον έχει διαθέσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενισχύοντας τομείς όπως η τέχνη, η ιατρική εκπαίδευση και οι επιστήμες.

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Η Άλις Γουόλτον, 76 ετών, παραμένει η πλουσιότερη γυναίκα στις ΗΠΑ, με το Forbes να εκτιμά την περιουσία της στα 118 δισ. δολάρια. Είναι η μοναδική Αμερικανίδα με περιουσία άνω των 100 δισ. δολαρίων και βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των γυναικών για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και για 11η φορά τα τελευταία 12 χρόνια.

Κέρδισε 12 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η περιουσία της αυξήθηκε κατά 12 δισ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, καθώς η μετοχή της Walmart ενισχύθηκε κατά 10%, με ώθηση από το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις συνδρομές και την επέκταση των υπηρεσιών ταχείας παράδοσης.

Η διαφορά της από τη δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα των ΗΠΑ, την κληρονόμο της Koch, Inc. Τζούλια Κοχ, έχει πλέον φτάσει τα 33,4 δισ. δολάρια, από 24,8 δισ. πέρυσι.

Στη συνολική λίστα Forbes 400, η Γουόλτον είναι η 13η πλουσιότερη προσωπικότητα στις ΗΠΑ, πίσω από τα αδέλφια της:

Ρομπ Γουόλτον: 132 δισ. δολάρια

132 δισ. δολάρια Τζιμ Γουόλτον: 128 δισ. δολάρια

Τα τρία αδέλφια, μαζί με δύο κληρονόμους του αδελφού τους Τζον Γουόλτον, που πέθανε το 2005, και φιλανθρωπικά καταπιστεύματα στο όνομά του, ελέγχουν περίπου το 44% της Walmart.

Ο Ρομπ Γουόλτον αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το 2024, μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ως μέλος και πάνω από 20 χρόνια ως πρόεδρος. Ο Τζιμ Γουόλτον παραμένει πρόεδρος του οικογενειακού Arvest Bank Group, με περιουσιακά στοιχεία 26 δισ. δολαρίων.

Η κίνηση του Σαμ Γουόλτον που δημιούργησε τη δυναστεία

Οι βάσεις της οικογενειακής περιουσίας είχαν τεθεί πριν ακόμη ανοίξει το πρώτο Walmart.

Το 1953, ο ιδρυτής της αλυσίδας Σαμ Γουόλτον μεταβίβασε στα παιδιά του το 80% της συμμετοχής του στην οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών, εννέα χρόνια πριν ανοίξει το πρώτο κατάστημα, αποφεύγοντας έτσι μια τεράστια μελλοντική επιβάρυνση από φόρο κληρονομιάς. Ο Σαμ Γουόλτον πέθανε το 1992.

Η Άλις αποφοίτησε το 1971 από το Trinity University του Τέξας με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και εργάστηκε για λίγο στη Walmart ως αγοράστρια παιδικών ρούχων, πριν στραφεί στην τέχνη.

Η τέχνη στο επίκεντρο

Για μία δεκαετία ήταν πρόεδρος του Crystal Bridges Museum of American Art στο Μπέντονβιλ του Άρκανσο, έως το 2021.

Η μόνιμη συλλογή του μουσείου καλύπτει πέντε αιώνες αμερικανικής τέχνης και περιλαμβάνει έργα όπως:

το «Rosie the Riveter» του Νόρμαν Ρόκγουελ,

του Νόρμαν Ρόκγουελ, το «Radiator Building–Night, New York» της Τζόρτζια Ο’Κιφ,

της Τζόρτζια Ο’Κιφ, πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσινγκτον του 1797 από τον Γκίλμπερτ Στιούαρτ.

Η Γουόλτον θεωρείται ιδρύτρια του μουσείου, αν και σχεδόν όλο το κόστος των 1,6 δισ. δολαρίων για το άνοιγμά του το 2011 προήλθε από καταπιστεύματα στο όνομα του αδελφού της Τζον και της μητέρας της, Έλεν Γουόλτον, που πέθανε το 2007.

Πάνω από 6 δισ. δολάρια στη φιλανθρωπία

Καθώς η μετοχή της Walmart εκτινασσόταν μετά τον θάνατο του Σαμ Γουόλτον, η οικογένεια πωλούσε ή παραχωρούσε μετοχές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε η συνολική συμμετοχή της να παραμένει κάτω από το 50%, παρά τις μεγάλες επαναγορές μετοχών από την εταιρεία.

Η Άλις Γουόλτον έχει ενισχύσει σημαντικά τη φιλανθρωπική της δράση την τελευταία δεκαετία, διαθέτοντας περισσότερα από 6 δισ. δολάρια σε πέντε οικογενειακά ιδρύματα. Έως το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, είχαν διανεμηθεί πάνω από 2 δισ. δολάρια δικών της κεφαλαίων. Το 2024 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες φορολογικές δηλώσεις των οικογενειακών μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Μέσω του Art Bridges Foundation, που ιδρύθηκε το 2016, έχει διαθέσει περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια για αγορά και δανεισμό έργων αμερικανικής τέχνης σε πάνω από 400 μουσεία.

Παράλληλα, έχει προσφέρει τουλάχιστον 250 εκατ. δολάρια στο Alice L. Walton School of Medicine στο Μπέντονβιλ. Η σχολή υποδέχθηκε το 2025 την πρώτη τάξη 48 φοιτητών σε τετραετές πρόγραμμα Ιατρικής.

Την ίδια χρονιά, η Άλις Γουόλτον και άλλα μέλη της οικογένειας ανακοίνωσαν τη δημιουργία νέου πανεπιστημίου με έμφαση στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), στον χώρο της παλιάς έδρας της Walmart στο Μπέντονβιλ. Οι πρώτοι φοιτητές αναμένεται να γίνουν δεκτοί το 2029.

Στα 76 της, η Άλις Γουόλτον εξακολουθεί να βλέπει την περιουσία της να αυξάνεται μαζί με την αξία της Walmart, όμως εδώ και χρόνια έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της δραστηριότητας μακριά από το λιανεμπόριο. Η τέχνη, η Ιατρική και πλέον η εκπαίδευση έχουν γίνει τα βασικά πεδία στα οποία διοχετεύει μέρος μιας περιουσίας που την έχει καταστήσει όχι μόνο την πλουσιότερη γυναίκα στις ΗΠΑ, αλλά και τη μοναδική Αμερικανίδα με περισσότερα από 100 δισ. δολάρια.

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