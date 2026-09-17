Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η ανάρτηση από το ντους, που δίχασε

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Με μια ανατρεπτική ανάρτηση επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τις ποικίλες αντιδράσεις των διαδικτυακών του φίλων.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό και αποκαλυπτικό στιγμιότυπο, στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται γυμνός μέσα στο ντους, καλύπτοντας οριακά το επίμαχο σημείο.

Συνδύασε δε, την εν λόγω φωτογραφία με έναν δικό του κοινωνικό προβληματισμό αναφορικά με τα έμφυλα στερεότυπα και τα διαφορετικά πρότυπα που εξακολουθούν να ισχύουν για άνδρες και γυναίκες τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

«Αναρωτιέμαι αν το Instagram αντιμετωπίζει διαφορετικά τους άνδρες από τις γυναίκες….. Η κοινωνία πάντως σίγουρα το κάνει» έγραψε, με τους followers να διχάζονται, πάντως, στα σχόλια, με άλλους να τον επικροτούν για το μήνυμα που έστειλε και άλλους να επικεντρώνονται στη φωτογραφία, προτείνοντάς του να την κατεβάσει…

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