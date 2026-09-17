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17.09.2026 09:42

Γιώργος Μαζωνάκης: Δωρεά στη μνήμη του – Πράξη αγάπης στη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη

17.09.2026 09:42
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Έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για να τιμήσει τη μνήμη του, μετατρέποντας τη συγκίνηση του κόσμου σε ουσιαστική προσφορά.

Αντί για στεφάνια, η οικογένεια απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, να ενισχύσουν οικονομικά το έργο του εθελοντικού οργανισμού Humanity Greece.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν τυχαία. Η ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελούσε μια πλευρά της ζωής του καλλιτέχνη που ο ίδιος φρόντιζε συστηματικά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης στήριζε διακριτικά και αθόρυβα ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, πραγματοποιώντας δωρεές χωρίς να επιζητά την προβολή.

11.130 ευρώ για τη δημιουργία κινητής κοινωνικής κουζίνας

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε συγκινητική. Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Humanity Greece, από τις δωρεές στη μνήμη του τραγουδιστή συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των 11.130,26 ευρώ.

Με τους πόρους αυτούς, ο οργανισμός πρόκειται να δημιουργήσει μια κινητή κοινωνική κουζίνα, η οποία θα μετακινείται σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας ζεστό φαγητό και φροντίδα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Όταν ένας άνθρωπος “φεύγει”, αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του, αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο οργανισμός στο μήνυμά του.

«Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει: ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη».

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