search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 09:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 08:20

Στο νοσοκομείο ο Άρης Μουγκοπέτρος – «Αυτή είναι η τελευταία μου μάχη» (Video)

17.09.2026 08:20
aris-mougkopetros-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη δύσκολη διαδρομή αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του συνεχίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι υποβλήθηκε στο όγδοο και -όπως ελπίζει- τελευταίο χειρουργείο στο χέρι του.

«8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο πριν την επέμβασή της.

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Άρης Μουγκοπέτρος επανήλθε, με βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, ανακοινώνοντας ότι όλα πήγαν καλά.

«Φιλαράκια, μόλις βγήκαμε από το χειρουργείο. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές σας, για ακόμα μια φορά που μου δείχνετε την αγάπη σας. Σας αγαπώ πολύ και μετράμε αντίστροφα για να επιστρέψουμε εκεί που ξέρουμε. Σας αγαπώ πολύ όλους! Φιλιά» ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

«Η Νταϊάνα θα ξεχαστεί σύντομα» – Η βεβαιότητα του Καρόλου μετά τον θάνατό της και ο τρομερός καβγάς με τον αδελφό της

Η Σίντνεϊ Σουίνι χάνει περισσότερους από 200.000 ακόλουθους στο Instagram – Κατακραυγή για τη γυμνή φωτογράφιση για διαφήμιση στοιχηματικής

Η Πενέλοπε Κρουζ για την ταινία με τον Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, θέλεις να τον προστατεύσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
selini new

Η NASA ανακαλύπτει έναν τεράστιο νεοσχηματισμένο κρατήρα στη Σελήνη – Στα 222 μέτρα η διάμετρός του

tsalikis-new
LIFESTYLE

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας δεν με αγγίζει» – Ο Τσαλίκης απαντά στα αρνητικά σχόλια για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη (Video)

Megas Yeeros
BUSINESS

Η Megas Yeeros ανεβάζει ταχύτητα με επένδυση 20 εκατ. ευρώ και στοίχημα στις ΗΠΑ

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καίνε» τα καύσιμα: Για τα 2,2 ευρώ βαίνει η αμόλυβδη, «ψάχνεται» για fuel pass η κυβέρνηση

Κορωνοϊός - Έρευνα: Eπηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα σπέρματος - Media
ΥΓΕΙΑ

Νέο φάρμακο για το πολλαπλούν μυέλωμα με ελληνική σφραγίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

kipseli rogmes 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν θα έμενα εκεί»: Η δήλωση Ταχιάου που άναψε φωτιές στην Κυψέλη - «Αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί» απαντά ο Δούκας

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

mazonakis-ypnotherapeutis
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά την πλασμαφαίρεση – Τα SMS με τη Γάκα και η φωτογραφία

amore
TRAVEL

Η ελληνική γειτονιά που αναδείχθηκε 3η πιο cool στον κόσμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 09:27
selini new

Η NASA ανακαλύπτει έναν τεράστιο νεοσχηματισμένο κρατήρα στη Σελήνη – Στα 222 μέτρα η διάμετρός του

tsalikis-new
LIFESTYLE

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας δεν με αγγίζει» – Ο Τσαλίκης απαντά στα αρνητικά σχόλια για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη (Video)

Megas Yeeros
BUSINESS

Η Megas Yeeros ανεβάζει ταχύτητα με επένδυση 20 εκατ. ευρώ και στοίχημα στις ΗΠΑ

1 / 3