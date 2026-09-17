Στο νοσοκομείο ο Άρης Μουγκοπέτρος – «Αυτή είναι η τελευταία μου μάχη» (Video)

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Τη δύσκολη διαδρομή αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του συνεχίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι υποβλήθηκε στο όγδοο και -όπως ελπίζει- τελευταίο χειρουργείο στο χέρι του.

«8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο πριν την επέμβασή της.

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Άρης Μουγκοπέτρος επανήλθε, με βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, ανακοινώνοντας ότι όλα πήγαν καλά.

«Φιλαράκια, μόλις βγήκαμε από το χειρουργείο. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές σας, για ακόμα μια φορά που μου δείχνετε την αγάπη σας. Σας αγαπώ πολύ και μετράμε αντίστροφα για να επιστρέψουμε εκεί που ξέρουμε. Σας αγαπώ πολύ όλους! Φιλιά» ανέφερε.

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