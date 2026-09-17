Νέα Σμύρνη: Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε το περίστροφο ο 45χρονος που προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της συζύγου του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την απόπειρα γυναικοκτονίας χθες το μεσημέρι στη Νέα Σμύρνη.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση αναφέροντας ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διέμενε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον σύζυγό της, έναν 45χρονο άνδρα ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, ενώ παράλληλα κοιτούσε προς την είσοδο της πολυκατοικίας και το μπαλκόνι.

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι έφερε κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του ένα μαύρο τσαντάκι.

Μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, ενώ στην μπροστινή θήκη του τσαντακιού εντοπίστηκαν επιπλέον έντεκα φυσίγγια.

Η ΕΛ.ΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με το όπλο και τα φυσίγγια

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στο σημείο από τους αστυνομικούς, ενώ κρατείται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε επίσης

Χειροπέδες σε 20χρονο στην Κηφισιά – Παρίστανε τον αστυνομικό στο Ηλεκτρικό (video/photo)

Δράσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα – Οι σημερινές και αυριανές κινητοποιήσεις

Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη