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17.09.2026 07:50

Χειροπέδες σε 20χρονο στην Κηφισιά – Παρίστανε τον αστυνομικό στο Ηλεκτρικό (video/photo)

17.09.2026 07:50
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Στη σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα, μέσα σε τρένο του Ηλεκτρικού στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αρχές.

Ο νεαρός παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.

Αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/ΓΑΔΑ, με στόχο την ασφάλεια των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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