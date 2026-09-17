Χειροπέδες σε 20χρονο στην Κηφισιά – Παρίστανε τον αστυνομικό στο Ηλεκτρικό (video/photo)

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Στη σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα, μέσα σε τρένο του Ηλεκτρικού στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αρχές.
Ο νεαρός παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.
Αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/ΓΑΔΑ, με στόχο την ασφάλεια των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.
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