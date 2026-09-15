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ΕΛΛΑΔΑ

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15.09.2026 17:53

Ένα σκυλάκι ακινητοποίησε συρμούς του ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά

15.09.2026 17:53
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), η οποία είχε νωρίτερα διακοπεί στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω εισόδου σκύλου στις γραμμές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προκειμένου να απομακρυνθεί το σκυλάκι από τις γραμμές.

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ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 19:31
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