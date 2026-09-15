Νότια Αφρική: Αστυνομική έρευνα για τις δολοφονίες επτά γυναικών τους τελευταίους δύο μήνες – Φόβοι για πιθανό serial killer

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Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε την Τρίτη, 15/9, ότι διεξάγει έρευνα για τις δολοφονίες επτά γυναικών, των οποίων οι σοροί εντοπίστηκαν κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ τους τελευταίους δύο μήνες. Ορισμένες από τις γυναίκες αυτές βρέθηκαν γυμνές και έφεραν σημάδια σεξουαλικής βίας.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα δεσμεύτηκε ότι «θα κάνουμε τα πάντα» για τη διαλεύκανση των δολοφονιών, που έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Τα θύματα είναι γυναίκες ηλικίας 20 έως 40 ετών. Μία εξ αυτών ταυτοποιήθηκε ως μια γυναίκα που είχε εξαφανιστεί αφού είχε φύγει από το σπίτι της για απογευματινό τρέξιμο.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα από τα πιο βαθιά ριζωμένα κοινωνικά προβλήματα της χώρας, παρά τις πολυετείς κυβερνητικές δεσμεύσεις για καταπολέμηση του φαινομένου.

Η αστυνομία εξετάζει αν οι δολοφονίες αυτές στην περιοχή του Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, διαπράχθηκαν από έναν δράστη, από περισσότερους, ή από άτομα που μιμήθηκαν τις πράξεις κάποιου άλλου.

Ορισμένες σοροί βρέθηκαν γυμνές, ενώ άλλες ήταν εν μέρει ντυμένες. Μία σορός βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Οι δολοφονίες έχουν προκαλέσει γενικευμένη καταδίκη από την κοινωνία των πολιτών και αθλητικούς φορείς.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διαπιστώσει το κίνητρο των δολοφονιών.

Εξήντα δολοφονίες ημερησίως

Η Νότια Αφρική καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με μέσο όρο περίπου 60 περιστατικά ημερησίως, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα.

Το βίαιο έγκλημα αποτελεί διαρκή πηγή οργής και ανησυχίας για το κοινό, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή δημοτικών εκλογών τον Νοέμβριο.

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