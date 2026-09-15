Τι έπαθαν στο TikTok με το barbershop και τα πόδια πίσω

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπάρχει πλέον ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να βγαίνεις από το barbershop.

Έχεις μόλις τελειώσει το κούρεμα, ανοίγει το «Barbershop» του Mouflon Don, βγαίνεις από την πόρτα με το καινούργιο look και κάνεις την χαρακτηριστική κίνηση με τα πόδια πίσω. Το βίντεο ανεβαίνει στο TikTok και κάπως έτσι ένα απλό κούρεμα μετατρέπεται σε μια μικρή παράσταση.

Το trend, που έχει έντονο κυπριακό χρώμα, έχει περάσει πλέον και στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξεκίνησε απαραίτητα από τα barbershops. Η σύνδεση έγινε στην πορεία, όταν οι χρήστες άρχισαν να χρησιμοποιούν τον ήχο σε βίντεο που είχαν ως σκηνικό τα κομμωτήρια. Η ίδια η λέξη «barbershop» στον ήχο ήταν αρκετή για να δώσει στο trend το κατάλληλο σκηνικό. Για μια ολόκληρη γενιά, το κούρεμα δεν τελειώνει όταν σηκώνεσαι από την καρέκλα. Τελειώνει όταν το δείξεις.

Και κάπου εδώ το πράγμα γίνεται λίγο μεγαλύτερο, αφού ξεφεύγει και από τα κουρεία.

Από την Κύπρο στην Ελλάδα, το barbershop γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από κουρείο. Γίνεται σκηνικό, αξεσουάρ και, για λίγα δευτερόλεπτα, προσωπική πασαρέλα.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαδρομή» των αρχείων που σβήστηκαν από το κινητό της Γάκα – Πώς τα ανέκτησαν οι αρχές

Quantum University: Απάτη το «πανεπιστήμιο» που πήρε ειδικότητα η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες