Τι έπαθαν στο TikTok με το barbershop και τα πόδια πίσω

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπάρχει πλέον ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να βγαίνεις από το barbershop.
Έχεις μόλις τελειώσει το κούρεμα, ανοίγει το «Barbershop» του Mouflon Don, βγαίνεις από την πόρτα με το καινούργιο look και κάνεις την χαρακτηριστική κίνηση με τα πόδια πίσω. Το βίντεο ανεβαίνει στο TikTok και κάπως έτσι ένα απλό κούρεμα μετατρέπεται σε μια μικρή παράσταση.
@mouflondon BARBERRRSHOP —MOUFLON DON 🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥 #mouflondon #barbershop #fyp #dance #europe ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
Το trend, που έχει έντονο κυπριακό χρώμα, έχει περάσει πλέον και στην Ελλάδα.
@dimitriss.p_ #fyppppppppppppppppppppppp #fyyyyyyyyyyyyyyyyyyy #fyyyyppppppp #barbershop #kagies ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξεκίνησε απαραίτητα από τα barbershops. Η σύνδεση έγινε στην πορεία, όταν οι χρήστες άρχισαν να χρησιμοποιούν τον ήχο σε βίντεο που είχαν ως σκηνικό τα κομμωτήρια. Η ίδια η λέξη «barbershop» στον ήχο ήταν αρκετή για να δώσει στο trend το κατάλληλο σκηνικό. Για μια ολόκληρη γενιά, το κούρεμα δεν τελειώνει όταν σηκώνεσαι από την καρέκλα. Τελειώνει όταν το δείξεις.
@arrenkoureio_salamina Τις Δεύτερες τραβάμε μόνο βίντεο. 💈 #fy #viral_tik_tok #barbershop ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
@kondylas.m Τελικά μπήκαμε στο barbershop; @markosdalez 💇🏽♂️🕺 #syros #francahairstudio #barbershop #dalezios #kondylas ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
Και κάπου εδώ το πράγμα γίνεται λίγο μεγαλύτερο, αφού ξεφεύγει και από τα κουρεία.
@maria.26x @XMastoras don't judge us #barbershop #trend #cyprus #fyp #foryoupage ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
Από την Κύπρο στην Ελλάδα, το barbershop γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από κουρείο. Γίνεται σκηνικό, αξεσουάρ και, για λίγα δευτερόλεπτα, προσωπική πασαρέλα.
@georgechatziefstathiou #barbershopchallenge 😂🤝😎 #αχαρακτηριστος #παμεδυνατα @Gymnastics Stars @Μάνος στουπακης @Meropi🦋 @stavros.gkinis ♬ πρωτότυπος ήχος – Αχαρακτήριστος
@astanapanebro_ #fyp #viral #barbershop #funny #dance ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
Διαβάστε επίσης
Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαδρομή» των αρχείων που σβήστηκαν από το κινητό της Γάκα – Πώς τα ανέκτησαν οι αρχές
Quantum University: Απάτη το «πανεπιστήμιο» που πήρε ειδικότητα η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.