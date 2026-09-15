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15.09.2026 16:24

Τι έπαθαν στο TikTok με το barbershop και τα πόδια πίσω

15.09.2026 16:24
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Υπάρχει πλέον ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να βγαίνεις από το barbershop.

Έχεις μόλις τελειώσει το κούρεμα, ανοίγει το «Barbershop» του Mouflon Don, βγαίνεις από την πόρτα με το καινούργιο look και κάνεις την χαρακτηριστική κίνηση με τα πόδια πίσω. Το βίντεο ανεβαίνει στο TikTok και κάπως έτσι ένα απλό κούρεμα μετατρέπεται σε μια μικρή παράσταση.

@mouflondon BARBERRRSHOP —MOUFLON DON 🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥🦘🔥 #mouflondon #barbershop #fyp #dance #europe ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don

Το trend, που έχει έντονο κυπριακό χρώμα, έχει περάσει πλέον και στην Ελλάδα.

@dimitriss.p_ #fyppppppppppppppppppppppp #fyyyyyyyyyyyyyyyyyyy #fyyyyppppppp #barbershop #kagies ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξεκίνησε απαραίτητα από τα barbershops. Η σύνδεση έγινε στην πορεία, όταν οι χρήστες άρχισαν να χρησιμοποιούν τον ήχο σε βίντεο που είχαν ως σκηνικό τα κομμωτήρια. Η ίδια η λέξη «barbershop» στον ήχο ήταν αρκετή για να δώσει στο trend το κατάλληλο σκηνικό. Για μια ολόκληρη γενιά, το κούρεμα δεν τελειώνει όταν σηκώνεσαι από την καρέκλα. Τελειώνει όταν το δείξεις.

@arrenkoureio_salamina Τις Δεύτερες τραβάμε μόνο βίντεο. 💈 #fy #viral_tik_tok #barbershop ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don
@kondylas.m Τελικά μπήκαμε στο barbershop; @markosdalez 💇🏽‍♂️🕺 #syros #francahairstudio #barbershop #dalezios #kondylas ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don

Και κάπου εδώ το πράγμα γίνεται λίγο μεγαλύτερο, αφού ξεφεύγει και από τα κουρεία.

@maria.26x @XMastoras don't judge us #barbershop #trend #cyprus #fyp #foryoupage ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don

Από την Κύπρο στην Ελλάδα, το barbershop γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από κουρείο. Γίνεται σκηνικό, αξεσουάρ και, για λίγα δευτερόλεπτα, προσωπική πασαρέλα.

@georgechatziefstathiou #barbershopchallenge 😂🤝😎 #αχαρακτηριστος #παμεδυνατα @Gymnastics Stars @Μάνος στουπακης @Meropi🦋 @stavros.gkinis ♬ πρωτότυπος ήχος – Αχαρακτήριστος
@astanapanebro_ #fyp #viral #barbershop #funny #dance ♬ πρωτότυπος ήχος – Mouflon Don

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