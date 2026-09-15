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15.09.2026 15:57

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαδρομή» των αρχείων που σβήστηκαν από το κινητό της Γάκα – Πώς τα ανέκτησαν οι αρχές

15.09.2026 15:57
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Ρόλο – κλειδί στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι παίζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, και το οποίο «μίλησε» τόσο ως προς τη χρήση του όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα της τραγωδίας.


Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και τα ψηφιακά αρχεία που ανέκτησαν από το κινητό της Ιωάννας Γάκα οι πραγματογνώμονες.

Πρόκειται για δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο, τα οποία είχαν τραβηχτεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Μάλιστα η μία εικόνα είχε διαμοιραστεί, δηλαδή είχε σταλεί από το κινητό της κυρίας Γάκα σε κάποιον άλλο αριθμό.



Το ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 19:09 της ίδιας ημέρας.

Ήταν εκείνες οι ώρες όπου οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναζητούνταν από την ΕΛΑΣ με τους δυο εν τέλει να πηγαίνουν στις 19:45 να καταθέσουν στο ΑΤ Κυψέλης για την υπόθεση.


Τα ψηφιακά ίχνη που μαρτυρούν τη διαδρομή των αρχείων

Στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανακτηθούν διαγραμμένα αρχεία από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ευαγγελίου, σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας, μιλώντας στο ΕΡΤnews με αφορμή τα ευρήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Ευαγγελίου εξήγησε ότι η διαγραφή ενός αρχείου από ένα κινητό τηλέφωνο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό έχει εξαφανιστεί οριστικά από τη συσκευή. «Όταν κάποιος βγάλει μια φωτογραφία και τελικά πατήσει διαγραφή, στην ουσία δίνει μια εντολή στη συσκευή ότι ο χώρος είναι ξανά διαθέσιμος για να βγει μια καινούργια φωτογραφία», εξήγησε.


Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η μεγάλη χωρητικότητα των σύγχρονων συσκευών έχουν δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες για την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων. Όπως εξήγησε ο κ. Ευαγγελίου, μια φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται από μια σειρά ψηφιακών ιχνών, τα οποία ενδέχεται να αποκαλύψουν τι συνέβη με το αρχείο μετά τη δημιουργία του.

Όπως είπε, η ψηφιακή ιατροδικαστική μπορεί –ανάλογα με την περίπτωση και τα διαθέσιμα δεδομένα– να εξετάσει εάν ένα αρχείο μετακινήθηκε, εάν στάλθηκε σε άλλο πρόσωπο, πόσες φορές διακινήθηκε, πού βρισκόταν και πότε παραλήφθηκε. Κάτι που στην περίπτωση της Ιωάννας Γάκα φαίνεται να έγινε.

«(Η ψηφιακή ιατροδικαστική) μπορεί να ακολουθήσει τη ροή μιας φωτογραφίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο, αλλά και τα ίχνη που άφησε η διακίνησή του υλικού.

Στο ερώτημα εάν η ανάκτηση δεδομένων είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος έχει απορρίψει το κινητό του τηλέφωνο, ο σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας επισήμανε ότι η απάντηση εξαρτάται από τη συσκευή και τα δεδομένα που έχουν παραμείνει διαθέσιμα.

«Μπορεί να έχει αφήσει ίχνη στο διαδίκτυο ή στην κινητή τηλεφωνία που μπορεί να οδηγήσουν στα άλλα μέλη που έλαβαν κάποια δεδομένα», ανέφερε.



Ένα ακόμη στοιχείο που ανέδειξε ο κ. Ευαγγελίου αφορά το εύρος της ψηφιακής έρευνας, καθώς οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης μπορούν να φτάσουν σε σημαντικό χρονικό βάθος, αναζητώντας δεδομένα που δεν είναι πλέον εμφανή στη συσκευή, αλλά παραμένουν αποθηκευμένα στη μνήμη της.

«Αν ένα τηλέφωνο κάποιος το έχει δύο χρόνια, σε μια διαδικασία ανάκτησης μπορούν να προκύψουν πάρα πολλά δεδομένα δύο ετών πίσω», είπε, εξηγώντας ότι αυτό δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εξετάσουν μια πολύ μεγαλύτερη ακολουθία γεγονότων και να συσχετίσουν διαφορετικές ενέργειες.

Ο κ. Ευαγγελίου εξήγησε ότι στην περίπτωση των συγκεκριμένων φωτογραφιών και του βίντεο, τα ευρήματα μπορεί να εντοπίστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό επειδή τα δεδομένα ήταν πολύ πρόσφατα. Όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη δημιουργία ή τη διαγραφή ενός αρχείου, τόσο περισσότερες δυνατότητες μπορεί να υπάρχουν για την ανάκτησή του.


Αποκωδικοποιήθηκε η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας, συντάσσοντας σχετική έκθεση η οποία έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη δικογραφία, καθώς επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε και δίνει στις Αρχές τη δυνατότητα να εξετάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκειά της.

Παράλληλα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επικοινωνίες των κατηγορουμένων μεταξύ τους, με εργαζομένους του ιατρείου ή με άλλα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

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