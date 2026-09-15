Γιουβέντους: Σάλος με την «αντίδραση» της άμυνας στο νικητήριο γκολ της Σασουόλο (video)

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Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, η Σασουόλο κέρδισε στην έδρα της τη Γιουβέντους με 3-2, υποχρεώνοντας τους «μπιανκονέρι» στην πρώτη τους ήττα στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Παρά την εντυπωσιακή εξέλιξη της αναμέτρησης, αυτό που προκάλεσε έντονες συζητήσεις και… ψιθύρους ήταν η φάση του νικητήριου γκολ των γηπεδούχων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οκτώ ποδοσφαιριστές της Γιουβέντους εμφανίζονται να… παρακολουθούν την ανάπτυξη των γηπεδούχων, χωρίς να ασκούν κάποια πίεση.

Σάλο προκάλεσε και η αντίδραση του αμυντικού που βρέθηκε να μαρκάρει τον -σκόρερ τελικά- Άντζιτς, καθώς η προσπάθειά του να κόψει τον επιθετικό της Σασουόλο και να αποτρέψει το γκολ ήταν σχεδόν ανύπαρκτη!

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