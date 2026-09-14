Άρης: Ανακοίνωσε τον Μπρούμα για 1+1 χρόνια – «Έρχομαι για γκολ και ασίστ»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (14/9) την απόκτηση του Μπρούμα, με τον 31χρονο αριστερό εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών. Ο Πορτογάλος διεθνής έμεινε ελεύθερος από την Μπενφίκα και επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Αρμίντο Τουέ Να Μπάνοα, όπως είναι το πλήρες όνομα του Μπρούμα, γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1994 στο Μπισάου της Γουινέας-Μπισάου και διαθέτει πλούσια εμπειρία από σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Από τη Σπόρτινγκ στη Γαλατάσαραϊ

Ο Μπρούμα έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, με την πρώτη ομάδα της οποίας κατέγραψε 13 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ, συστήνοντας από νεαρή ηλικία το όνομά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το 2013 πήρε μεταγραφή στη Γαλατάσαραϊ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 85 παιχνίδια, σημειώνοντας 15 γκολ και 21 ασίστ.

Στο διάστημα της παρουσίας του στην τουρκική ομάδα παραχωρήθηκε δανεικός στη Γκαζιάντεπσπορ και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με την ισπανική ομάδα να καταγράφει 33 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Λειψία και PSV Αϊντχόφεν

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Λειψίας. Σε δύο σεζόν με τη γερμανική ομάδα πραγματοποίησε 67 συμμετοχές, με απολογισμό 10 γκολ και 5 ασίστ.

Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2019, συνέχισε την καριέρα του στην Ολλανδία και την PSV Αϊντχόφεν, με την οποία κατέγραψε συνολικά 81 συμμετοχές, 15 γκολ και 10 ασίστ.

Η πρώτη θητεία στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό

Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 ο Μπρούμα ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όταν παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Με τους «ερυθρόλευκους» πραγματοποίησε 33 συμμετοχές, πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ, ενώ στο τέλος της σεζόν κατέκτησε και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Φενέρμπαχτσε, Μπράγκα, Μπενφίκα και Εθνική Πορτογαλίας

Μετά την παρουσία του στην Ελλάδα επέστρεψε στην Τουρκία για τη Φενέρμπαχτσε, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Μπράγκα.

Με την πορτογαλική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας 90 συμμετοχές, 27 γκολ και 22 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Μπενφίκα. Με την ομάδα της Λισσαβόνας αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια, έχοντας 1 γκολ και 2 ασίστ.

Πλέον, μετά την αποχώρησή του από την Μπενφίκα, ο Μπρούμα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Άρη.

Σε διεθνές επίπεδο, ο 31χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.

Με την Εθνική Ανδρών της χώρας μετρά 12 συμμετοχές και 2 γκολ.

Μπρούμα: «Έρχομαι για να βοηθήσω με γκολ και ασίστ»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπρούμα μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Άρη, arisfc.com.gr, χαρακτηρίζοντας τη μεταγραφή του μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

«Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου, θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες, τους οποίους γνωρίζω», ανέφερε αρχικά.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έθεσε ως στόχο τις νίκες και την προσφορά στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, τονίζοντας:

«Ο στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και ασίστ».

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη νέα σεζόν του Άρη.

«Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του Άρη. Με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι’ αυτό», σημείωσε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τη διοίκηση του Άρη και τον κ. Ρέγες για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν το προηγούμενο διάστημα.

«Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και τον κ. Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μετά την αναμέτρηση τους στη Ρόδο

Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, 2ος ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Άρη – Γκέλες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Πράσινη κορυφή: Ο Παναθηναϊκός 3-0 τον Παναιτωλικό (Video)