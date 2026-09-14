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14.09.2026 23:06

Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε στο κενό από διαμέρισμα πολυκατοικίας

14.09.2026 23:06
asthenoforo

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Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 53χρονος στην Πάτρα, έπειτα από πτώση από διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 53χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα πτώση.

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