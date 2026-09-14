Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε στο κενό από διαμέρισμα πολυκατοικίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 53χρονος στην Πάτρα, έπειτα από πτώση από διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 53χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα πτώση.

Διαβάστε επίσης:

Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση – «Το αγνόησαν δύο φορές»

Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Νέες μαρτυρίες για την κατάσταση του Μαζωνάκη πριν πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν είχε εικόνα άρρωστου ανθρώπου» – Ήταν μία χαρά, σιγοτραγουδούσε»











