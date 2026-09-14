Αυλωνίτης: «Υπάρχει συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ» – Προαναγγέλλει κοινές ανακοινώσεις, καταγγέλλει «δολοφονία χαρακτήρων»

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Την ύπαρξη συζήτησης με το ΠΑΣΟΚ, η οποία μάλιστα αναμένεται να οδηγήσει σε κοινές ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, με παρέμβασή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο βουλευτής απαντά παράλληλα στις διαδικτυακές επιθέσεις που, όπως αναφέρει, δέχεται για τις πολιτικές επιλογές του, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ανοικτός στην κριτική, αλλά όχι σε πρακτικές «δολοφονίας χαρακτήρων». Ταυτόχρονα επαναφέρει με έμφαση τη θέση του για ενότητα και συνεργασία των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, σημειώνοντας ότι υποστηρίζει σταθερά αυτή την κατεύθυνση εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

«Με πορεία Κεντροαριστερά και πυξίδα το δίκαιο…»

Η πλήρης δήλωση του κ. Αυλωνίτη:

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τις διαδικτυακές επιθέσεις και τις ύβρεις να γίνουν “κανονικότητα” στη ζωή μας. Γράφω συνεχώς και καταθέτω στον δημόσιο λόγο την άποψή μου για την ανάγκη ενότητας της Κεντροαριστεράς απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Αλήθεια, όσοι μετέρχονται μεθόδους “δολοφονίας χαρακτήρων” πιστεύουν ότι προσφέρουν καλές υπηρεσίες σε αυτόν τον σκοπό; Ή, αντιθέτως, δημιουργούν μια εικόνα αποστροφής για το πολιτικό σύστημα γενικά και τον χώρο της Κεντροαριστεράς ειδικότερα;

Η αφορμή για αυτά τα λόγια που διαβάζετε δόθηκε από την παρουσία μου στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη. Είπα ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν από κοινού ανακοινώσεις.

Για τις επιλογές μου είμαι πάντα ανοικτός σε κριτική και σε συζήτηση. Οι προσωπικές μου σελίδες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι, άλλωστε, πάντα ανοικτές προς τούτο. Όχι όμως στη “δολοφονία χαρακτήρων”, όχι σε ανοίκειους χαρακτηρισμούς και σε υπονοούμενα κρυμμένα πίσω από ψεύτικους λογαριασμούς, που –φυσικά– δεν θα ανεχτώ.

Παρεμβαίνω, λοιπόν, για να προλάβω να αφήσουμε έστω μια χαραμάδα ανοικτή στη συνεργασία των κεντροαριστερών δυνάμεων, οψέποτε αυτή καταστεί δυνατή. Ακόμη και τούτη την Κυριακή στο Documento έγραψα για το χαμένο στοίχημα της Κεντροαριστεράς και πόσο αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη χώρα. Κατέθεσα την άποψη ότι η πιθανότητα σύνθεσης θα έδινε πολλαπλασιαστική δύναμη και ελπίδα στον κόσμο. Αυτά γράφω για τουλάχιστον δύο χρόνια τώρα. Και το κάνω με όση δύναμη ψυχής έχω, παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις που έχω υποστεί για τη στάση που με συνέπεια κράτησα, να επιλέγω την ανοικτή αντίθεση όταν νιώθω να παραβιάζονται οι δικές μου “κόκκινες γραμμές”.

Ποτέ δεν ήμουν οπαδός του ρητού “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”, ούτε και της αρχής του ενός ανδρός. Συνεπώς, δεν ήμουν ποτέ γυρολόγος. Αν ήμουν, θα είχα συμβιβαστεί με καταστάσεις που θα μου απέφεραν προνόμια και θέσεις. Αναζητήστε τους σε εκείνους που εγκατέλειψαν κόμματα ακολουθώντας καρέκλες εξουσίας, είτε αυτές του τωρινού διαστήματος είτε εκείνες που ευελπιστούν για το μέλλον.

Σε όσους, λοιπόν, σήμερα αλυχτούν, είτε από ιδιοτελείς σκοπούς δικών τους φιλοδοξιών που δεν ευδοκίμησαν όταν ο λαός προτίμησε να τιμήσει εμένα με την ψήφο του, είτε από λογικές τυφλού φανατισμού (στα όρια της πολιτικής αίρεσης πολλές φορές), είτε γιατί θεωρούν ότι η πολιτική μπορεί να γίνει με όρους πεζοδρομίου και όχι ανταλλαγής επιχειρημάτων, διαμηνύω ότι δεν θα τους ακολουθήσω στην κατρακύλα.

Όπλα εγώ στα χέρια του Μητσοτάκη δεν πρόκειται να δώσω, “αδερφοφάδες” (για να θυμηθώ τον Καζαντζάκη) συρράξεις δεν πρόκειται να ξεκινήσω.

Υπερασπίζομαι, όμως, στο ακέραιο τις θέσεις μου και τα πεπραγμένα μου ως βουλευτής, τη δράση μου που πάντα ήταν προς το συμφέρον της Κέρκυρας και όχι των ολίγων. Αναλογιστείτε, αλήθεια, πού ήταν όλοι αυτοί που σχολιάζουν όταν εμείς παλεύαμε ενάντια στα συμφέροντα στον Ερημίτη, ενάντια στις βλέψεις του IKOS στη Δασιά κ.ά.; Προσωπικά θα συνεχίσω τη δική μου μάχη, ακριβώς όπως κάνω χρόνια τώρα, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις.

Κρατώ σφιχτά την ελπίδα και την πρόθεση να συναντηθώ ξανά στους δρόμους του αγώνα με όσες και όσους μας συνέδεσε ειλικρινής συντροφικότητα, ουσιαστική συνεργασία, εκτίμηση και δράση.

Με πορεία Κεντροαριστερά και πυξίδα το δίκαιο.

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