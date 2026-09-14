Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Μία κοινή τους φωτογραφία επέλεξε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης για να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την κηδεία του τραγουδιστή.

Ο pastry chef, ο οποίος διατηρεί εδώ και δέκα χρόνια σχέση με την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, δημοσίευσε μία φωτογραφία, όπου οι δύο τους κολυμπούν και γελούν, με έναν μικρό καταρράκτη να βρίσκεται στο φόντο.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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