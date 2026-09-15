Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Λούλα: Τι συζήτησαν

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Με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού.

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