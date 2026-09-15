Τσίπρας: Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

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Στον απόηχο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) στο κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, δεν πρόκειται απλώς για διατύπωση «άποψης» αλλά για «αντεργατικό» σχέδιο που πρέπει «να μείνει στα χαρτιά». Ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας «δεν είναι κρατική γενναιοδωρία» αλλά «ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή» η οποία «παρακρατείται από τον μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μη βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη, όταν βρεθεί εκτός εργασίας». Και με αφορμή τις σχετικές δηλώσεις του Μάκη Βορίδη, ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως αν πρέπει να υπάρξει «εξορθολογισμός» αυτός χρειάζεται «στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους εργαζόμενους και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) Γιώργο Μακράκη τόνισε:

«Πρώτα απ’ όλα, να πω ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης.

Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Ν.Δ. και ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος.

Ποια είναι εδώ η ουσία; Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι.

Πρώτα απ’ όλα, το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία. Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται από τον μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μη βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη, όταν βρεθεί εκτός εργασίας.

Αν χρειάζεται, λοιπόν, κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή.

Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά. Εκεί χρειάζεται επειγόντως εξορθολογισμός.

Και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές προστασίας, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους, οι οποίοι, θα έλεγε κανείς, από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα είναι αυτοί που έχουν πληρώσει το μάρμαρο.

Η Ελλάδα είναι η χώρα σε όλη την Ε.Ε. με τη χειρότερη αναλογία σε σχέση με τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, πληρώνει ακριβότερους, βαρύτερους φόρους απ’ ό,τι το κεφάλαιο.

Και το στοιχειώδες που πρέπει να πούμε είναι ότι θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας και όχι μια απάνθρωπη λογική, όπου ο καθένας θα παλεύει να επιβιώσει μόνος του.

Εγώ, λοιπόν, σήμερα βρέθηκα εδώ, δίπλα σας, για να στηρίξω το αίτημα που έρχεται απ’ άκρη σ’ άκρη, από όλους τους κλάδους της εργασίας: αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μη γίνουν πράξη. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι σχέδιο, δεν είναι απόψεις.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σχέδιο αντεργατικό, αλλά όχι μόνο αντεργατικό. Είναι και απάνθρωπο. Και οφείλουμε, ως κοινωνία, να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας στις στοιχειώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, θα οδηγηθούμε σε μια λογική κανιβαλισμού. Και αυτό πρέπει να αποτραπεί».

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη.

Μετά την συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού των εργαζομένων και μίλησε στους εργαζόμενους της υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εργαζόμενους της κεντρικής υπηρεσίας.

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