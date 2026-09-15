Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη υπουργός-influencer: Περισσότερα βίντεο παρά πολιτικές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Δόμνα Μιχαηλίδου φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να διεκδικήσει έναν ξεχωριστό τίτλο στο κυβερνητικό σχήμα, εκείνον της πρώτης υπουργού-influencer. Την ώρα που το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά προβλήματα, από το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση έως την προστασία των ευάλωτων οικογενειών, η ίδια επενδύει όλο και περισσότερο σε μια προσεκτικά σκηνοθετημένη εικόνα οικειότητας, η οποία θυμίζει περισσότερο παραγωγή περιεχομένου για το TikTok παρά δημόσια παρουσία υπουργού.

Το τελευταίο βίντεο από τη ΔΕΘ είναι χαρακτηριστικό. Η υπουργός μασά τσίχλα, προβάλλει επανειλημμένα τη συσκευασία συγκεκριμένης μάρκας, βάζει ταλκ στα παπούτσια της για να αντέξει την ορθοστασία, αστειεύεται με συνεργάτες και πολίτες και φροντίζει να καταγραφούν όλα όσα θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα εύπεπτο, χαριτωμένο και απολύτως «ανθρώπινο» βίντεο.

#ΔΕΘ2026 #ΔΕΘ



Η Δόμνα Μιχαηλίδου πήγε στη ΔΕΘ ως υπουργός και ανέβασε στα social βίντεο που μας δείχνει πώς μασάει τσίχλα και πώς βάζει ταλκ στα πόδια της🤮



Ούτε πολιτική, ούτε θέσεις, ούτε έργο.



Μόνο σκηνοθετημένη οικειότητα και lifestyle content χαμηλής αισθητικής, στο… pic.twitter.com/QHKn0nPM8y — apablaze (@apablaze) September 11, 2026

Μόνο που η επιτηδευμένη φυσικότητα παύει να είναι φυσικότητα. Όταν κάθε κίνηση καταγράφεται, μοντάρεται, επενδύεται με μουσική και ανεβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα ως επικοινωνιακό προϊόν, δεν έχουμε ένα αυθόρμητο παρασκήνιο, αλλά μια οργανωμένη προσπάθεια κατασκευής προφίλ. Η Δόμνα Μιχαηλίδου δεν «τσαλακώνει» απλώς την εικόνα της. Τη σκηνοθετεί προσεκτικά, ώστε να φαίνεται ότι την τσαλακώνει.

Το ταλκ, μάλιστα, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά. Το αντίστοιχο στιγμιότυπο από την προηγούμενη ΔΕΘ είχε γίνει viral, επομένως η φετινή επανάληψή του μοιάζει με συνειδητή προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα προσωπικό επικοινωνιακό σήμα, ένα μικρό influencer brand που θα αναγνωρίζεται εύκολα και θα αναπαράγεται στα μέσα ενημέρωσης. Μαζί με τις τσίχλες, τα χαμόγελα, τα παρασκήνια και τα δήθεν αυθόρμητα πειράγματα, σχηματίζεται ένα φτηνό lifestyle περιτύλιγμα, πίσω από το οποίο δύσκολα διακρίνεται η πολιτική ουσία.

Η Δόμνα είναι χαχαχαχουχουχου και κάνει επίδειξη πλούτου,βασικά βρίσκεται στο κόσμο της.

Ξήλωμα χθες κιόλας. https://t.co/deBMdC162A September 12, 2026

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η διαπίστωση που κάνει όποιος περιηγηθεί στα σόσιαλ μίντια και γνωρίζει πώς κινείται αυτός ο «κόσμος», ότι πολλές από τις εξόχως επικριτικές σχεδόν στα όρια του… «γιούχα», αναρτήσεις, προέρχονται από… φιλοκυβερνητικούς λογαριασμούς. Δεν χρειάζεται δηλαδή και κάποια ιδιαίτερη ικανότητας αξιολόγησης για να καταλάβει κάποιος ότι το video αυτό ενόχλησε έντονα και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης!

Όταν το περιεχόμενο αντικαθιστά την πολιτική

Δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό στο να διαθέτει ένας υπουργός χιούμορ ή να παρουσιάζει και μια πιο καθημερινή πλευρά του. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η καθημερινότητα μετατρέπεται σε βασικό πολιτικό προϊόν και όταν η επικοινωνία δεν υπηρετεί την πολιτική, αλλά επιχειρεί να καλύψει την απουσία της. Στο συγκεκριμένο βίντεο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν εξηγεί τι κάνει για τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να βρουν σπίτι, για τους γονείς που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό ή για τις οικογένειες που βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας… Μας ενημερώνει, όμως, πώς προετοιμάζει τα παπούτσια της και ποια τσίχλα προτιμά.

Το να δείχνεις λιγο πιο προσιτή, ακόμα κι αν είσαι Υπουργός, μπορεί να είναι κάτι θεμιτό. Όμως, πόσο πιο προσιτή και ανάλαφρη να γίνεις, @domnamich, με βίντεο για ταλκ και τσίχλες; Βέβαια, όταν έχεις λύσει τα προβλήματα σου με μερικά εκατομμύρια στην τράπεζα και αισθάνεσαι πως… pic.twitter.com/ihsyiiQ1eZ September 10, 2026

Η αντίθεση δεν είναι ασήμαντη, ούτε αφορά απλώς την αισθητική ενός βίντεο. Η Μιχαηλίδου διαχειρίζεται ένα βαθιά πολιτικό και κοινωνικά ευαίσθητο υπουργείο, αλλά εμφανίζεται να αφιερώνει ιδιαίτερη φροντίδα στην παραγωγή μιας ανάλαφρης προσωπικής εικόνας, λες και η επιτυχία της θα κριθεί από τα views, τα likes και τη δυνατότητα ενός στιγμιοτύπου να γίνει viral. Κάπως έτσι, η υπουργική δραστηριότητα μετατρέπεται σε content και τα πραγματικά προβλήματα λειτουργούν ως ασαφές σκηνικό πίσω από την πρωταγωνίστρια.

Ακόμη και η επίμονη παρουσία της συσκευασίας της τσίχλας δημιούργησε ερωτήματα για το εάν επρόκειτο για προϊοντική τοποθέτηση, χωρίς βεβαίως να υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο περί εμπορικής συνεργασίας. Το γεγονός, όμως, ότι ένα υπουργικό βίντεο προκαλεί τέτοια ερωτήματα δείχνει πόσο λεπτή έχει γίνει η γραμμή ανάμεσα στη θεσμική επικοινωνία και στη λογική του influencer marketing.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αναμενόμενα έντονες, με αρκετούς χρήστες να μιλούν για «σκηνοθετημένη οικειότητα», «φτηνό lifestyle» και ευτελισμό της θεσμικής σοβαρότητας. Ακόμη και από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας διατυπώθηκε η κριτική ότι, ενώ τα στελέχη της παράταξης προσπαθούν να προβάλουν το κυβερνητικό έργο, η υπουργός προτιμά να δείχνει πώς μασά τσίχλα και βάζει ταλκ στα παπούτσια της.

Η Μιχαηλίδου συμπεριφέρεται σαν είναι 25 χρόνων, αυτή και ο εαυτός της μόνο, με επαγγελματικό προσανατολισμό influencer/youtuber/tiktoker.

Ούτε καν content creator. https://t.co/PqyVYOUWSL — Thanos Ktenidis (@ThanosKten) September 13, 2026

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μοιάζει να παράγει περισσότερα βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα από όσα αναγνωρίσιμα αποτελέσματα παράγει το υπουργείο της. Αυτό μπορεί να χτίζει αναγνωρισιμότητα, να εξασφαλίζει δημοσιεύματα και να προσφέρει μερικές χιλιάδες επιπλέον προβολές, δεν απαντά όμως σε κανένα από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν είναι backstage βίντεο, ούτε η υπουργική επάρκεια μετριέται από το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να «τσαλακώσει» μπροστά στην κάμερα μια εικόνα που έχει προηγουμένως σχεδιάσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Διαβάστε επίσης:

Συνταγματολόγος για Κασιδιάρη: Πώς μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές και πότε μπορεί να «μπλοκάρει» ο Άρειος Πάγος (video)

Γιώργος Μαζωνάκης: Διαφοροποίηση Άδωνι Γεωργιάδη, τάσσεται υπέρ της επανίδρυσης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας

Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Η αμήχανη κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στη δικαιοσύνη