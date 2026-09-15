Γιώργος Μαζωνάκης: Διαφοροποίηση Άδωνι Γεωργιάδη, τάσσεται υπέρ της επανίδρυσης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τους λόγους που τον έκαναν να παρευρεθεί στη κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα σχολίασε πως δεν θα ήταν αντίθετος με την επιστροφή του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας.

Το Σώμα είχε από το 2019 είχε ουσιαστικά καταργηθεί από την ίδια τη ΝΔ, με τον υπουργό Υγείας να λέει, με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, πως θα ήταν μία καλή ιδέα η επανίδρυση του Σώματος.

«Ο έλεγχος των γιατρών του ΙΣΑ δεν έχει μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές. Ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έχει απορροφήσει το παλαιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».

Ακόμη, ο Γεωργιάδης για μία ακόμη φορά απολογήθηκε στην οικογένεια Μαζωνάκη επαναλαμβάνοντας πως «το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο», λέγοντας «στο συγκεκριμένο γεγονός υπάρχει κρατική ευθύνη υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους».

Και πρόσθεσε μιλώντας στο Mega: «Θέλουμε να τους εντοπίζουμε αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Ο ΙΣΑ πήγε τρεις φορές αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν».

«Το ότι η γιατρός από ό,τι κατάλαβα, όταν έβλεπε από την κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και έλεγε “εγώ δεν έχω τίποτα κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα”, αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε; Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης

Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παπανδρέου (Video)

Ρένα Δούρου: Το κόμμα μας από τη ΔΕΘ έστειλε καθαρό μήνυμα ότι δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο

Επιτροπή Δεοντολογίας: Σωρεία αιτημάτων για άρσεις ασυλίας – Στο μικροσκόπιο δικογραφίες για Κωνσταντοπούλου, Λαζαρίδη και Αυγενάκη