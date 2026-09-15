«Φωτιά και λάβρα» τα καύσιμα: Πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, στα 2,5 ευρώ στην περιφέρεια – Πού διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

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Δραματική εικόνα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε ο τέως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, μια εικόνα που συνοπτικά περιγράφεται ως… φωτιά και λάβρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Γ. Ασμάτογλου δήλωσε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,15 ευρώ το λίτρο. Στη νησιωτική χώρα τείνει να ξεπεράσει το 2,50 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 2,35 και 2,40 ευρώ στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το ανησυχητικό είναι ότι ο Γ. Ασμάτογλου ξεκαθάρισε πως «αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις γιατί και σήμερα ακόμα βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα και περισσότερο βλέπουμε αύξηση στο πετρέλαιο και λιγότερο στην αμόλυβδη βενζίνη και αυτά τα βλέπουμε από τότε που υπάρχει αυτή η δυσαναλογία όσον αφορά τις προμήθειες».

Όσον αφορά, δε, στο πετρέλαιο θέρμανσης, υποστήριξε ότι «αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα σημερινά δεδομένα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μειωμένο, η τιμή θα ήταν 1,97 ευρώ. Πέρυσι ξεκινήσαμε με 1,10 και κλείσαμε με 1,80 τον Απρίλη». Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και αφήνει να εννοηθεί ότι εξετάζει παρέμβαση, χωρίς, πάντως, να έχει ξεκαθαρίσει πότε ή πώς θα γίνει αυτή.

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