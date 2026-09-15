search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 11:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 09:27

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

15.09.2026 09:27
pyrosvestiki_new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις, σε Ζωγράφου και Γαλάτσι, σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/9) και τα ξημερώματα.

Αρχικά, φωτιά ξέσπασε περίπου στις 22:30 σε πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.

Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα οργανωμένης εμπρηστικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την παρουσία δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας περίπου 22 έως 25 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα δεύτερο περιστατικό με φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας σημειώθηκε στο Γαλάτσι.

Περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην οδό Ήρας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο ΙΧ.

Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης:

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των γιατρών – Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα εγκληματικά λάθη στο «ιατρείο» – Αγνόησαν 4 «alert», χορήγησαν ελάχιστη δόση αδρεναλίνης – Εξετάζεται αν είχε γίνει νάρκωση με μέθη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emprismos-aytokinita
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες

DOMNA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη υπουργός-influencer: Περισσότερα βίντεο παρά πολιτικές

texniti-noimosini-paraitiseis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πέφτουν οι… παραιτήσεις σαν το χαλάζι – «Μπορεί να μας σκοτώσει όλους» λέει και ερευνητής της Google DeepMind

salma-hayek-pinault_1509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η Salma Hayek Pinault κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική περιπέτεια «Arena»

mazonakis–new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Του τηλεφώνησα, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 11:48
emprismos-aytokinita
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες

DOMNA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη υπουργός-influencer: Περισσότερα βίντεο παρά πολιτικές

texniti-noimosini-paraitiseis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πέφτουν οι… παραιτήσεις σαν το χαλάζι – «Μπορεί να μας σκοτώσει όλους» λέει και ερευνητής της Google DeepMind

1 / 3