Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

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Δύο εμπρηστικές επιθέσεις, σε Ζωγράφου και Γαλάτσι, σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/9) και τα ξημερώματα.

Αρχικά, φωτιά ξέσπασε περίπου στις 22:30 σε πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.

Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα οργανωμένης εμπρηστικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την παρουσία δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας περίπου 22 έως 25 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα δεύτερο περιστατικό με φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας σημειώθηκε στο Γαλάτσι.

Περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην οδό Ήρας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο ΙΧ.

Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

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