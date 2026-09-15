Όταν η πραγματικότητα μετατρέπεται σε περιεχόμενο: Πότε το αστείο γίνεται επικίνδυνο και η περίπτωση του Cat in the Hat

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Στο TikTok, η πραγματικότητα μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε περιεχόμενο. Μια φάρσα, μια πρόκληση ή ένα «αστείο» μπορεί να γίνει viral, να αναπαραχθεί από χιλιάδες χρήστες και τελικά να ξεφύγει από τα όρια της οθόνης, προκαλώντας πραγματικό φόβο και αναστάτωση.

Η λογική του «όσο πιο ακραίο, τόσο πιο viral» έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα στην οποία η αναζήτηση της προσοχής συχνά προηγείται της σκέψης για τις συνέπειες. Από σκηνοθετημένες φάρσες μέχρι απειλητικά βίντεο και περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, τα όρια ανάμεσα στο χιούμορ, την πρόκληση και την πραγματική απειλή γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Το πρόσφατο trend με τον «Cat in the Hat» στις ΗΠΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό που ξεκίνησε ως διαδικτυακή φάρσα εξελίχθηκε σε υπόθεση που κινητοποίησε σχολεία και αστυνομικές αρχές και οδήγησε ακόμη και σε συλλήψεις εφήβων.

Ένα viral trend που προκαλεί ανησυχία

Σχολεία και υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ προειδοποιούν για το viral trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο του οποίου ανησυχητικές ή δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη εκδοχές του χαρακτήρα του Dr. Seuss χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν μαθητές, σχολεία και ολόκληρες κοινότητες.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια, ενώ αρκετοί έφηβοι έχουν συλληφθεί ή αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αναρτήσεις που συνδέονται με το συγκεκριμένο trend.

Το trend «Cat in the Hat» ξεκίνησε στο Snapchat, με εικόνες ή σύντομα βίντεο που δείχνουν μια ανατριχιαστική εκδοχή του χαρακτήρα. Σε αρκετές περιπτώσεις θυμίζει την εμφάνιση του ήρωα που υποδύθηκε ο Mike Myers στην κινηματογραφική ταινία του 2003, καθώς εμφανίζεται να περιφέρεται έξω από σπίτια, σχολεία ή στους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ορισμένα από τα βίντεο φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σε άλλες αναρτήσεις εμφανίζονται πραγματικοί άνθρωποι που φορούν στολές.

Υπάρχουν επίσης βίντεο που περιλαμβάνουν απειλητικά μηνύματα εναντίον συγκεκριμένων πόλεων ή σχολείων, ενώ σε πιο ανησυχητικές εκδοχές αναφέρονται ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων ή παρατίθενται λίστες με υποτιθέμενους στόχους.

Οι αναρτήσεις άρχισαν να κυκλοφορούν αρχικά στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο του 2026, προτού γίνουν γρήγορα viral σε περιοχές των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με το BBC.

Από την «πλάκα» στις συλλήψεις

Παρότι πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν το trend ως φάρσα ή «πλάκα», οι αρχές προειδοποιούν ότι η πρόκληση φόβου για την ασφάλεια κάποιου μπορεί να έχει ποινικές συνέπειες.

Πρόσφατα, στην περιοχή του Wichita στο Κάνσας, ένας 15χρονος συνελήφθη αφού φέρεται να ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που περιείχε δυσοίωνες απειλές εναντίον μαθητών, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο trend.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το αστυνομικό τμήμα του Hutchinson αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας 15χρονος μαθητής λυκείου από το Hutchinson δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok για την τοπική κοινότητα, κάνοντας αναφορά στο trend «Cat in the Hat».

Ο ανήλικος κατηγορήθηκε τελικά για δύο αδικήματα εγκληματικής απειλής.

♬ original sound – CNN @cnn Videos showing a person dressed up as Cat in the Hat roaming streets after dark have spread across social media, even prompting responses from police in Ireland and the UK. But it remains unclear which, if any, of the sightings are real or if they are AI-generated. #catinthehat

«Οι απειλές οποιασδήποτε φύσης λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Αστυνομία του Hutchinson και το Λύκειο του Hutchinson. Ανεξάρτητα από το αν μια ανάρτηση προορίζεται ως αστείο, είναι παράνομο να προκαλεί κανείς σε άλλους, ιδιαίτερα σε μαθητές, φόβο για την ασφάλειά τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αντίστοιχα, στην κομητεία Worth της Τζόρτζια, δύο μαθητές του Worth County High School αντιμετωπίζουν κατηγορίες, αφού η σχολική περιφέρεια ανακοίνωσε ότι συμμετείχαν στην viral διαδικτυακή φάρσα.

Και οι δύο μαθητές αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με τους σχολικούς αξιωματούχους, θα βρεθούν αντιμέτωποι και με πειθαρχικά μέτρα από το σχολείο.

Όταν το viral περνά στην πραγματική ζωή

Η υπόθεση έχει οδηγήσει και σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε σχολικές κοινότητες.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Grand Junction στο Κολοράντο ανέφερε ότι αύξησε την παρουσία της στο West Middle School και στο Grand Junction High School «για λόγους αυξημένης προληπτικής ασφάλειας», μετά την κυκλοφορία μιας ανάρτησης με θέμα το «Cat in the Hat».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση οδήγησε στη σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πόσο εύκολα ένα περιεχόμενο που δημιουργήθηκε για να προκαλέσει γέλιο, φόβο ή απλώς περισσότερες προβολές μπορεί να αποκτήσει πραγματικές διαστάσεις.

Στην εποχή των viral trends, η διάδοση ενός βίντεο μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Οι συνέπειες, όμως, δεν περιορίζονται απαραίτητα στον ψηφιακό κόσμο.

Πότε το αστείο παύει να είναι αστείο;

Το «Cat in the Hat» αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα ενός ευρύτερου φαινομένου που διαμορφώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η πραγματικότητα μετατρέπεται σε υλικό για περιεχόμενο και η ανάγκη για viral επιτυχία μπορεί να οδηγήσει σε ολοένα πιο ακραίες συμπεριφορές.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν ένα trend είναι αστείο ή αν πρόκειται για φάρσα. Είναι αν αυτό που συμβαίνει στην οθόνη προκαλεί πραγματικό φόβο ή κίνδυνο εκτός αυτής.

Καθώς το trend συνεχίζει να κυκλοφορεί, οι αρχές καλούν τους μαθητές να αναφέρουν οποιαδήποτε ανησυχία για την ασφάλειά τους σε έναν έμπιστο ενήλικα, σε υπεύθυνο του σχολείου ή στις αστυνομικές αρχές, αντί να αναδημοσιεύουν ή να κοινοποιούν το σχετικό περιεχόμενο.

Γιατί στο TikTok, ένα «αστείο» μπορεί να χρειάζεται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει viral. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν σταματά να είναι μόνο περιεχόμενο και γίνεται πραγματικότητα.

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