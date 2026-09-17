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17.09.2026 08:26

Σήμερα «κληρώνει» για την ασυλία του Αβραμόπουλου

17.09.2026 08:26
dimitris-avramopoulos

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Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα το αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο Qatargate.

Ο ίδιος ο Δ. Αβραμόπουλος έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και ότι είναι έτοιμος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο έμπειρος πολιτικός έχει ήδη κλείσει ραντεβού με τις εισαγγελικές αρχές στις Βρυξέλλες.

Ο Δ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι θέλει να καθαρίσει το όνομά του. Ωστόσο, η κατηγορία σε βάρος του, ότι έχει αποδεχθεί χρήματα από εγκληματική οργάνωση, είναι σοβαρή και οι Βέλγοι έχουν δείξει αποφασισμένοι να ψάξουν τα πάντα γύρω από το σκάνδαλο. Για να δούμε…

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