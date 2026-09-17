Ξεσπά η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει για μένα – Δεν έπαθα τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου» (Video)

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Ενοχλημένη εμφανίστηκε η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα που την αφορούν έπειτα από την αποκάλυψη ότι η ίδια είχε επισκεφθεί κατά το παρελθόν το ιατρείο του Κολωνακίου.

Με βίντεο στα social media, αλλά και με τηλεφωνική επικοινωνία με εκπομπές, η ηθοποιός είχε περιγράψει την εμπειρία της, επισημαίνοντας ότι είχε επισκεφθεί δυο φορές τον εν λόγω γιατρό, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια θεραπεία, καθώς δεν της ενέπνευσε εμπιστοσύνη τόσο ο ίδιος όσο και ο χώρος του ιατρείου.

Με νέο βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, η ηθοποιός επανήλθε, εμφανώς αναστατωμένη, εξαιτίας ανακριβειών που είδε να δημοσιεύονται γύρω από το θέμα. Όπως τόνισε, η περιπέτεια που η ίδια διηγήθηκε με το μάτι της συνέβη σε κλινική με τον οφθαλμίατρό της και ουδεμία σχέση είχε με το ιατρείο του Κολωνακίου.

Ζήτησε, μάλιστα, να κατεβεί οποιοδήποτε δημοσίευμα αναφέρει ανακρίβειες, ενώ όπως αναγράφεται πάνω στο βίντεό της, ακολουθεί τη νομική οδό όπου η ίδια κρίνει ότι παραφράζονται τα λεγόμενά της.

«Διηγήθηκα ότι είχα περάσει και εγώ από το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους και μόνο δύο φορές. Ούτε ξαναπήγα, ούτε τους ξαναείδα, ούτε με ξαναείδαν. Ανέφερα λοιπόν ένα περιστατικό υγείας που πέρασα σε σχέση με το κριθαράκι που είχα βγάλει στο μάτι μου με τον οφθαλμίατρό μου και για καλή μου τύχη πήγα σε κλινική. Εκεί λοιπόν με επαναφέρανε με απινιδωτή. Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα» ανέφερε, αρχικά, η Χριστίνα Παππά.

«Είπα απλά ότι επισκέφθηκα και εγώ, όπως πάρα πολύς κόσμος αξιόλογος, διότι η αλήθεια είναι ότι είχε ένα πλούσιο πελατολόγιο. Και γιατί να φοβηθούμε, στο κάτω κάτω της γραφής, να το πούμε; Τι κάναμε; Σε έναν γιατρό παθολόγο πηγαίναμε. Τώρα τη σύζυγό του ούτε ξέρω τι έκανε, ούτε τη γνώρισα ποτέ, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω, ούτε είμαι τέτοιος άνθρωπος και πιστεύω σε τέτοιες θεραπείες» πρόσθεσε.

«Ξεκαθαρίζω την κατάσταση. Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει για μένα, ότι εγώ έπαθα αυτό που έπαθα στο μάτι μου στο συγκεκριμένο ιατρείο, διότι δεν το έπαθα εκεί και δεν μου αρέσει να γράφετε ψέματα για μένα. Το ανέφερα για να προσέχουμε πού πάμε, πού εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Προσέξτε πάρα πολύ καλά και το λέω και το ανέφερα με πολλή αγάπη προς εσάς. Τώρα όποιος θέλει να καταλάβει, κατάλαβε. Όποιον δεν ενδιαφέρει και θέλει να γράψει τα πικρόχολα σχόλιά του, μου είναι αδιάφορο» κατέληξε.

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