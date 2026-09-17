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17.09.2026 09:29

Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στην Κεφαλονιά: 17χρονος συγκρούστηκε με άλογο – Διακομίστηκε με αεροπλάνο στο «Γεννηματάς» (video)

17.09.2026 09:29
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Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Αθήνας διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, το βράδυ της Δευτέρας (14/9), στην Κεφαλονιά.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά δεν φάνηκε να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του ανήλικου. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και νοσηλεία.

Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με το InKefalonia.gr, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Οι θεράποντες ιατροί του «Γεννηματάς» εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνά η Τροχαία Αργοστολίου.

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